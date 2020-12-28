Универсальная закуска с селёдкой — отличный вариант на праздник

Сегодня предлагаю Вам приготовить закусочные бутерброды с селёдкой на каждый день или на любой праздник. Ваши гости уже на пороге, тогда скорей готовьте их и радуйте друзей и близких вкусной аппетитной закуской.

Сначала отвариваем свеклу, затем натираем её на крупной тёрке. Сюда же на мелкой тёрке натираем чеснок и добавляем майонез. Всё хорошо перемешиваем до получения однородной массы. Далее берем три кусочка черного хлеба и разрезаем по диагонали на треугольники. На каждый кусок хлеба равномерно распределяем свекольную массу. Следующим этапом сверху выкладываем по кусочку селёдки. Для красоты подачи посыпаем мелко нарезанным зеленым луком. Всем приятного аппетита!