Суп из консервированной сайры с овощами и рисом

консервированная сайра 245 гр.

репчатый лук 1 шт.

морковь 1 шт.

картофель 3 шт.

рис 70 гр.

вода 1,5 л.

растительное масло 3 ст.л.

черный перец

укроп

лавровый лист

соль

Рецепт приготовления

Вылейте в поставленную на плиту кастрюлю три столовых ложки растительного масла, которое затем нагрейте на большом огне.

Мелко нарезаем одну головку репчатого лука и выкладываем его в кастрюлю с разогретым растительным маслом, затем перемешиваем и обжариваем лук на большом огне плиты до золотистости.

Нарезаем небольшим кубиком одну среднюю морковь и выкладываем ее в кастрюлю с репчатым луком, затем перемешиваем овощи между собой и продолжаем их обжаривать на большом огне плиты.

Нарезаем небольшими кусочками три средних по размеру картошки и выкладываем ее в общую кастрюлю, затем перемешиваем овощи и прогреваем картошку две минуты.

Выливаем в кастрюлю с овощами полтора литра кипятка-вара и перемешиваем между собой все ингредиенты, затем прикрываем кастрюлю крышкой и доводим овощи на большом огне плиты до кипения.

Промываем и замачиваем в миске на двадцать минут семьдесят граммов риса, который затем выкладываем в кастрюлю с закипевшими овощами, после чего добавляем в нее по вкусу соль, перемешиваем между собой все ингредиенты и доводим суп на большом огне плиты до кипения.

Выкладываем в кастрюлю с овощами и рисом двести сорок пять граммов консервированной натуральной сайры, добавляем в нее по вкусу сушеный укроп, лавровый лист, черный молотый перец и перемешиваем все ингредиенты.

Прикрываем кастрюлю крышкой и доводим суп до кипения, после чего варим его две минуты, затем убавляем огонь плиты до минимального и продолжаем варить суп до полной готовности десять минут.

Довольно быстро приготовленный рыбный суп разливаем по порционным тарелкам и подаем к столу.

Кушать подано!