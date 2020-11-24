Куриные сердечки в горшочках: все секреты приготовления

К субпродуктам многие относятся настороженно, поскольку не знают, что с ними делать. А ведь эти продукты — прекрасная альтернатива мясу.
Они полезные, недорогие и, главное — вкусные. Но это, если правильно их приготовить. Невероятно аппетитными получаются куриные сердечки в горшочке в духовке. Вот рецепты и все секреты их приготовления. Накормите свою семью незамысловатым, но вкусным обедом — приготовьте куриные сердечки в горшочке в духовке. Рецепт такого блюда на удивление прост. Блюдо не потребует больших затрат, но вкус у него отменный.
Необходимые ингредиенты
- куриные сердечки — килограмм;
- лук-репка — 2 головки;
- помидоры — 2 штуки;
- соль;
- специи;
- укроп.
Как приготовить куриные сердечки в горшочках
- Вымойте куриные сердца. Обваляйте их в специях, посолите. Сложите их в горшочки.
- Вымытые помидоры нарежьте кубиками.
- Положите их поверх сердечек.
- Очистите лук от шелухи. Нарежьте его мелкими кусочками. Также сложите в керамические горшочки.
- Все перемешайте.
- Посыпьте рубленым укропом.
- Духовку разогрейте до 180°.
- Готовьте жаркое из сердечек под крышками около часа.
Сердечки с грибами в сливочном соусе
Таких вкусных сердечек вы точно не пробовали!Грибы можно взять и лесные, но и в компании с шампиньонами жаркое получается ничуть не хуже. Картофель — компонент не обязательный. Можете его просто исключить из списка продуктов, но тогда блюдо будет менее сытным и потребует дополнительного гарнира.
Необходимые ингредиенты
- сердечки — 0,5 кг;
- картофель — 5 штук среднего размера;
- шампиньоны — 300 — 350 г;
- лук круглый — 1 штука;
- морковь — 1 штука;
- сливки — 350 мл;
- сыр — 200 г;
- соль;
- чеснок — 4 зубка;
- сушеные травы;
- специи.
Как приготовить куриные сердечки в горшочках
- Подготовьте овощи: вымойте картофель и морковь. Очистите и нарежьте крупными брусочками.
- Лучок и чеснок очистите.
- Лук нарубите полукольцами, чесночные дольки — пластинками.
- Овощи обжарьте в масле на разогретой сковороде, чтобы они лишь немного подрумянились.
- Грибы вымойте, выложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
- При необходимости, шампиньоны очистите. Нарежьте пластинками и пожарьте на растительном масле до готовности.
- Сердечки помойте в прохладной воде.
- Обжарьте их вместе с солью и острым перцем на сковороде около 20 минут.
- Начинайте заполнять горшочек. Нижний слой — кусочки сырого картофеля, на них положите масло. Присолите картофель.
- Следующий ярус — жареные шампиньоны.
- Поверх грибов уложите сердечки. Щедро приправьте их ароматными травами.
- На них выложите припущенные на сковороде овощи.
- Залейте все компоненты будущего жаркого сливками (с содержанием жира до 20%).
- Натрите сыр. Сырной крошкой засыпьте верх блюда.
- Духовой шкаф прогрейте до 220° и отправьте в него горшочки, предварительно накрыв их крышками, чтобы все ингредиенты томились в сливках.
Сердечки и гречка!
Вы получите полноценное второе блюдо, если приготовите гречу с сердечками. Но обязательно предварительно поджарьте субпродукты и пропарьте гречу. Так будет вкуснее!
Необходимые ингредиенты
- куриные сердца — 400 граммов;
- гречка — один стакан;
- сыр — 150 г;
- сметана — 4 стол. ложки;
- луковица — 1 штука;
- чеснок — 2 зубка;
- морковь – 1 штука;
- соль;
- масло оливковое (либо подсолнечное) — от 3 до 4 стол. ложек;
- молотый острый перец — 2 щепотки.
Как приготовить куриные сердечки в горшочках
- Промойте субпродукты. Удалите с сердечек жир, сосуды и пленочки.
- Каждое сердечко разрежьте на две половинки.
- Очистите лук. Мелко его накрошите ножом.
- Морковь очистите. Натрите на крупной терке.
- Нагрейте в сковороде растительное масло. Обжарьте на нем лук вместе с морковью до золотистого оттенка.
- В эту же сковороду отправьте куриные сердца. Тушите их, пока они не приобретут равномерный коричневатый цвет.
- Добавьте соль.
- Приправьте перцем.
- В керамические горшочки выложите слой сердечек с овощами.
- Переберите гречневую крупу. Промойте ее и дайте стечь воде.
- Насыпьте крупу на раскаленную сухую сковородку и прожарьте 3 минуты. Долейте 1/2 стакана воды. Прокипятите гречу еще 4 минутки.
- Подготовленную гречку выложите в горшочки.
- Долейте в них воды (или бульона) столько, чтобы он лишь на пару миллиметров был выше гречки.
- Добавьте сметану.
- Измельчите чеснок. Также положите его в горшочки.
- Сделайте верхушку из тертого сыра.
- Закрывайте керамические емкости и ставьте в духовку.
- Держите их там при 200° около 35 минут.
- Выключите духовой шкаф, но горшочки не вынимайте. Дайте блюду дойти до готовности еще четверть часа.
Сердечный плов
Из сердечек можно приготовить потрясающе вкусный и полезный для организма ужин, если добавить к ним рис. В горшочках такой плов всегда получается рассыпчатым и невероятно ароматным, а блюдо аппетитно пахнет курочкой.
Необходимые ингредиенты
- сердечки — 0,4 кг;
- лук репчатый — 2 луковицы;
- морковь — 1 средних размеров;
- рис пропаренный — 1 стакан;
- соль;
- вода — 600 мл;
- растительное масло;
- приправы;
- перец;
- томат-паста — 100 г.
Как приготовить куриные сердечки в горшочках
- Куриные субпродукты помойте (лучше сделать это под проточной водой). Удалите с них все лишнее. Посолите. Добавьте перца.
- Поджарьте их до румяности на масле.
- Накрошите лук.
- Натрите очищенную морковь.
- Положите нарезанный лук и натертую морковь к сердечкам и продолжайте их жарить.
- Промойте рис в пяти водах, чтобы потекла прозрачная вода.
- Наполните горшочки рисом примерно на сантиметр от дна — около 50 г (одного стакана хватает на четыре стандартных по размеру емкости).
- Для соуса соедините в отдельной посуде томатную пасту с водой. Положите пропущенный через пресс чеснок. Не забудьте о соли и перце!
- Сложите в горшочки поджаренные сердечки, уложив их на рис.
- Залейте все томатным соусом (он не должен доставать до края горшочков хотя бы на пару сантиметров).
- Пора включать духовку. Она должна нагреться до 200°.
- Когда погаснет температурный индикатор, ставьте горшочки внутрь духовки, прикрыв их крышечками.
- Ваш «сердечный» плов будет готов уже через полчаса.
Если вы скептически относились к субпродуктам, то попробуйте любой из этих рецептов. Вы удивитесь, насколько просто и вкусно можно приготовить куриные сердечки. Они практически не требуют предварительной подготовки (как, к примеру, желудки). К тому же такой мясной ингредиент позволит вам еще и сэкономить на продуктах!
Приятного аппетита.
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