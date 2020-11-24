Куриные сердечки в горшочках: все секреты приготовления

К субпродуктам многие относятся настороженно, поскольку не знают, что с ними делать. А ведь эти продукты — прекрасная альтернатива мясу.

Они полезные, недорогие и, главное — вкусные. Но это, если правильно их приготовить. Невероятно аппетитными получаются куриные сердечки в горшочке в духовке. Вот рецепты и все секреты их приготовления. Накормите свою семью незамысловатым, но вкусным обедом — приготовьте куриные сердечки в горшочке в духовке. Рецепт такого блюда на удивление прост. Блюдо не потребует больших затрат, но вкус у него отменный.

Необходимые ингредиенты

куриные сердечки — килограмм;

лук-репка — 2 головки;

помидоры — 2 штуки;

соль;

специи;

укроп.

Как приготовить куриные сердечки в горшочках

Вымойте куриные сердца. Обваляйте их в специях, посолите. Сложите их в горшочки. Вымытые помидоры нарежьте кубиками. Положите их поверх сердечек. Очистите лук от шелухи. Нарежьте его мелкими кусочками. Также сложите в керамические горшочки. Все перемешайте. Посыпьте рубленым укропом. Духовку разогрейте до 180°. Готовьте жаркое из сердечек под крышками около часа.

Сердечки с грибами в сливочном соусе

Таких вкусных сердечек вы точно не пробовали!

Необходимые ингредиенты

сердечки — 0,5 кг;

картофель — 5 штук среднего размера;

шампиньоны — 300 — 350 г;

лук круглый — 1 штука;

морковь — 1 штука;

сливки — 350 мл;

сыр — 200 г;

соль;

чеснок — 4 зубка;

сушеные травы;

специи.

Как приготовить куриные сердечки в горшочках

Подготовьте овощи: вымойте картофель и морковь. Очистите и нарежьте крупными брусочками. Лучок и чеснок очистите. Лук нарубите полукольцами, чесночные дольки — пластинками. Овощи обжарьте в масле на разогретой сковороде, чтобы они лишь немного подрумянились. Грибы вымойте, выложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. При необходимости, шампиньоны очистите. Нарежьте пластинками и пожарьте на растительном масле до готовности. Сердечки помойте в прохладной воде. Обжарьте их вместе с солью и острым перцем на сковороде около 20 минут. Начинайте заполнять горшочек. Нижний слой — кусочки сырого картофеля, на них положите масло. Присолите картофель. Следующий ярус — жареные шампиньоны. Поверх грибов уложите сердечки. Щедро приправьте их ароматными травами. На них выложите припущенные на сковороде овощи. Залейте все компоненты будущего жаркого сливками (с содержанием жира до 20%). Натрите сыр. Сырной крошкой засыпьте верх блюда. Духовой шкаф прогрейте до 220° и отправьте в него горшочки, предварительно накрыв их крышками, чтобы все ингредиенты томились в сливках.

Сердечки и гречка!

Грибы можно взять и лесные, но и в компании с шампиньонами жаркое получается ничуть не хуже. Картофель — компонент не обязательный. Можете его просто исключить из списка продуктов, но тогда блюдо будет менее сытным и потребует дополнительного гарнира.

Вы получите полноценное второе блюдо, если приготовите гречу с сердечками. Но обязательно предварительно поджарьте субпродукты и пропарьте гречу. Так будет вкуснее!

Необходимые ингредиенты

куриные сердца — 400 граммов;

гречка — один стакан;

сыр — 150 г;

сметана — 4 стол. ложки;

луковица — 1 штука;

чеснок — 2 зубка;

морковь – 1 штука;

соль;

масло оливковое (либо подсолнечное) — от 3 до 4 стол. ложек;

молотый острый перец — 2 щепотки.

Как приготовить куриные сердечки в горшочках

Промойте субпродукты. Удалите с сердечек жир, сосуды и пленочки. Каждое сердечко разрежьте на две половинки. Очистите лук. Мелко его накрошите ножом. Морковь очистите. Натрите на крупной терке. Нагрейте в сковороде растительное масло. Обжарьте на нем лук вместе с морковью до золотистого оттенка. В эту же сковороду отправьте куриные сердца. Тушите их, пока они не приобретут равномерный коричневатый цвет. Добавьте соль. Приправьте перцем. В керамические горшочки выложите слой сердечек с овощами. Переберите гречневую крупу. Промойте ее и дайте стечь воде. Насыпьте крупу на раскаленную сухую сковородку и прожарьте 3 минуты. Долейте 1/2 стакана воды. Прокипятите гречу еще 4 минутки. Подготовленную гречку выложите в горшочки. Долейте в них воды (или бульона) столько, чтобы он лишь на пару миллиметров был выше гречки. Добавьте сметану. Измельчите чеснок. Также положите его в горшочки. Сделайте верхушку из тертого сыра. Закрывайте керамические емкости и ставьте в духовку. Держите их там при 200° около 35 минут. Выключите духовой шкаф, но горшочки не вынимайте. Дайте блюду дойти до готовности еще четверть часа.

Сердечный плов

Из сердечек можно приготовить потрясающе вкусный и полезный для организма ужин, если добавить к ним рис. В горшочках такой плов всегда получается рассыпчатым и невероятно ароматным, а блюдо аппетитно пахнет курочкой.

Необходимые ингредиенты

сердечки — 0,4 кг;

лук репчатый — 2 луковицы;

морковь — 1 средних размеров;

рис пропаренный — 1 стакан;

соль;

вода — 600 мл;

растительное масло;

приправы;

перец;

томат-паста — 100 г.

Как приготовить куриные сердечки в горшочках

Куриные субпродукты помойте (лучше сделать это под проточной водой). Удалите с них все лишнее. Посолите. Добавьте перца. Поджарьте их до румяности на масле. Накрошите лук. Натрите очищенную морковь. Положите нарезанный лук и натертую морковь к сердечкам и продолжайте их жарить. Промойте рис в пяти водах, чтобы потекла прозрачная вода. Наполните горшочки рисом примерно на сантиметр от дна — около 50 г (одного стакана хватает на четыре стандартных по размеру емкости). Для соуса соедините в отдельной посуде томатную пасту с водой. Положите пропущенный через пресс чеснок. Не забудьте о соли и перце! Сложите в горшочки поджаренные сердечки, уложив их на рис. Залейте все томатным соусом (он не должен доставать до края горшочков хотя бы на пару сантиметров). Пора включать духовку. Она должна нагреться до 200°. Когда погаснет температурный индикатор, ставьте горшочки внутрь духовки, прикрыв их крышечками. Ваш «сердечный» плов будет готов уже через полчаса.

Если вы скептически относились к субпродуктам, то попробуйте любой из этих рецептов. Вы удивитесь, насколько просто и вкусно можно приготовить куриные сердечки. Они практически не требуют предварительной подготовки (как, к примеру, желудки). К тому же такой мясной ингредиент позволит вам еще и сэкономить на продуктах!

Приятного аппетита.