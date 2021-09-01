Четыре вкуса

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Шашлык из курицы в трёх разных маринадах

Фото к рецепту: Куриный шашлычок в трёх разных маринадах

Ингредиенты

  • куриное красное мясо 1 кг.
  • маринад 1:
  • кетчуп + майонез, количество индивидуально
  • 1 небольшая луковица
  • соль .
  • сок лимона.
  • маринад 2:
  • 2 ст.л. сметаны
  • соль
  • приправа для курицы
  • зубчик чеснока
  • зелень
  • маринад: 3
  • 2 ст.л. соевого соуса
  • 1 ч.л. мёда ( можно больше)
  • 1 ч.л. горчицы
  • 1 зубчик чеснока
  • сок лимона

Рецепт приготовления

Мясо нарежьте на порционные кусочки, разделите на 3 равные части и поставьте мариноваться мин на 30-40. Готовое мясо наденьте на шпажки и выпекайте в духовке или на мангале.

В духовку уберите на 30 минут при температуре 200 градусов. За мясом нужно следить,  чтобы не пригорело. Убирать по готовности.

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