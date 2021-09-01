Шашлык из курицы в трёх разных маринадах

Рецепт приготовления

Мясо нарежьте на порционные кусочки, разделите на 3 равные части и поставьте мариноваться мин на 30-40. Готовое мясо наденьте на шпажки и выпекайте в духовке или на мангале.

В духовку уберите на 30 минут при температуре 200 градусов. За мясом нужно следить, чтобы не пригорело. Убирать по готовности.