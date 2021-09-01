Шашлык из курицы в трёх разных маринадах

Ингредиенты
- куриное красное мясо 1 кг.
- маринад 1:
- кетчуп + майонез, количество индивидуально
- 1 небольшая луковица
- соль .
- сок лимона.
- маринад 2:
- 2 ст.л. сметаны
- соль
- приправа для курицы
- зубчик чеснока
- зелень
- маринад: 3
- 2 ст.л. соевого соуса
- 1 ч.л. мёда ( можно больше)
- 1 ч.л. горчицы
- 1 зубчик чеснока
- сок лимона
Рецепт приготовления
Мясо нарежьте на порционные кусочки, разделите на 3 равные части и поставьте мариноваться мин на 30-40. Готовое мясо наденьте на шпажки и выпекайте в духовке или на мангале.
В духовку уберите на 30 минут при температуре 200 градусов. За мясом нужно следить, чтобы не пригорело. Убирать по готовности.
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