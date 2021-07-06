Аджика из кабачков

Ингредиенты
- кабачки - 800 гр.
- перец сладкий - 500-600 гр.
- помидоры - 700 гр.
- чеснок - 8-10 зубчиков
- соль - 1 ст.л.
- сахар - 4 ст.л.
- уксус 9% - 2 ст.л.
- масло растительное - 50 мл.
- морковь 200 - гр.
- лук - 200 гр.
- перец горошком
- перец молотый
Рецепт приготовления
Почистите все овощи.
Порежьте в произвольной форме.
Пропустите через мясорубку или блендер.
Добавьте молотый перец, перец горошком, растительное масло, соль, сахар, перемешайте и поставьте на огонь.
Варите примерно 1 час, после этого масса станет густой.
Далее добавьте уксус.
Довелдите до кипения и варите 20 минут, если масса после закипания кисловата, то добавьте сахар.
Дайте смеси остыть немного и переложите в стерильные баночки.
Хранить можно в квартире.
Свежие комментарии