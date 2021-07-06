Аджика из кабачков

Рецепт приготовления

Почистите все овощи.

Порежьте в произвольной форме.

Пропустите через мясорубку или блендер.

Добавьте молотый перец, перец горошком, растительное масло, соль, сахар, перемешайте и поставьте на огонь.

Варите примерно 1 час, после этого масса станет густой.

Далее добавьте уксус.

Довелдите до кипения и варите 20 минут, если масса после закипания кисловата, то добавьте сахар.

Дайте смеси остыть немного и переложите в стерильные баночки.

Хранить можно в квартире.