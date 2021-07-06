Четыре вкуса

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Аджика из кабачков

Фото к рецепту: Аджика из кабачков

Ингредиенты

  • кабачки - 800 гр.
  • перец сладкий - 500-600 гр.
  • помидоры - 700 гр.
  • чеснок - 8-10 зубчиков
  • соль - 1 ст.л.
  • сахар - 4 ст.л.
  • уксус 9% - 2 ст.л.
  • масло растительное - 50 мл.
  • морковь 200 - гр.
  • лук - 200 гр.
  • перец горошком
  • перец молотый

Рецепт приготовления

Почистите все овощи.

Порежьте в произвольной форме.

Пропустите через мясорубку или блендер.

Добавьте молотый перец, перец горошком, растительное масло, соль, сахар, перемешайте и поставьте на огонь.

Варите примерно 1 час, после этого масса станет густой.

Далее добавьте уксус.

Довелдите до кипения и варите 20 минут, если масса после закипания кисловата, то добавьте сахар.

Дайте смеси остыть немного и переложите в стерильные баночки.

Хранить можно в квартире.

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