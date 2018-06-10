Четыре вкуса
Рыба, запеченная в молоке

Рыба, запеченная в молоке

Предлагаем блюдо, в котором более важную роль играет не основной ингредиент, а соус и окружение. Запечь с молоком и овощами можно абсолютно любую рыбу. Решающим моментом будет сумма, которую вы готовы отдать за тот или иной вид обитателя рек, озер или морей. Но скажем, что даже простоватый карась, подружившись в духовке с молочным соусоми сочными овощами, превратится в по-ресторанному роскошное блюдо.

Кому необходим рецепт: во первых, рыбакам и их женам, во-вторых, тем, кто всегда в поисках чего-то новенького, в-третьих, любителям рыбных блюд. Превосходный вариант как для ужина в будни, так и для семейного застолья в выходной день. Рыба, покрытая хрустящей корочкой, получается очень нежной, с еле уловимым сливочным вкусом.

Ингредиенты

    Рыба 1 шт.
    Морковь 2 шт.
    Лук 2 шт.
    Петрушка 0,5 пуч.
    Молоко 200 мл
    Яйцо 2 шт.
    Твердый сыр 50 г
    Подсолнечное масло 2–3 ст. л.
    Соль по вкусу
    Черный перец (молотый) по вкусу
    Помидор 1 шт.
    Лимон 0,5 шт.

Приготовление

  1. 1 морковь натрите на терке с крупными отверстиями, 1 луковицу мелко нарежьте. Пождарьте овощи на подсолнечном масле. Не забудьте посолить и поперчить зажарку. К остывшим овощам добавьте измельченную зелень.
  2. В небольшой миске смешайте яйца с молоком, слегка посолите и поперчите смесь.
  3. Тушку рыбы очистите, вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Внутрь поместите зажарку.
  4. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите на дно ломтики помидоров, дольки лимонов, колечки лука и кружочки моркови. Сверху уложите нафаршированную рыбу, полейте всё молочно-яичной смесью. Рыбу посыпьте тертым сыром, отправьте запекаться при 200 градусах на 20—25 минут.
