Рыба, запеченная в молоке

Предлагаем блюдо, в котором более важную роль играет не основной ингредиент, а соус и окружение. Запечь с молоком и овощами можно абсолютно любую рыбу. Решающим моментом будет сумма, которую вы готовы отдать за тот или иной вид обитателя рек, озер или морей. Но скажем, что даже простоватый карась, подружившись в духовке с молочным соусоми сочными овощами, превратится в по-ресторанному роскошное блюдо.

Кому необходим рецепт: во первых, рыбакам и их женам, во-вторых, тем, кто всегда в поисках чего-то новенького, в-третьих, любителям рыбных блюд. Превосходный вариант как для ужина в будни, так и для семейного застолья в выходной день. Рыба, покрытая хрустящей корочкой, получается очень нежной, с еле уловимым сливочным вкусом.

Ингредиенты Рыба 1 шт. Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Петрушка 0,5 пуч. Молоко 200 мл Яйцо 2 шт. Твердый сыр 50 г Подсолнечное масло 2–3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Помидор 1 шт. Лимон 0,5 шт.