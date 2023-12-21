Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Ингредиенты
- копченый утиный окорочок - 1 шт.
- свекла - 1 шт.
- грецкие орехи - 70 гр
- майонез - для заправки салата
- чеснок - 1 зубчик для заправки салата
- соль
- перец
Рецепт приготовления
Копченый окорочок нарезать мелким кубиком.
Шкурку лучше удалить, т.к. она жирная.
Свеклу завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости.
Когда остынет, нарезать кубиком.
Грецкие орехи подсушить в микроволновке.
Размять толкушкой в крупную крошку, так чтобы и крупные кусочки остались.
Чеснок выдавить в майонез, перемешать.
Смешать свеклу, копченое мясо и грецкие орехи.
Заправить чесночным майонезом.
Соль и перец по вкусу.
Выложить на тарелку кольцом, украсить толчеными орехами, зеленью.
Кушать подано!!
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