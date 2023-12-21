Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Копченый окорочок нарезать мелким кубиком.

Шкурку лучше удалить, т.к. она жирная.

Свеклу завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости.

Когда остынет, нарезать кубиком.

Грецкие орехи подсушить в микроволновке.

Размять толкушкой в крупную крошку, так чтобы и крупные кусочки остались.

Чеснок выдавить в майонез, перемешать.

Смешать свеклу, копченое мясо и грецкие орехи.

Заправить чесночным майонезом.

Соль и перец по вкусу.

Выложить на тарелку кольцом, украсить толчеными орехами, зеленью.

Кушать подано!!