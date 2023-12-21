Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Рецепт новогоднего салата «Кольцо Венеры»

Фото к рецепту: Салат "кольцо венеры"

Ингредиенты

  • копченый утиный окорочок - 1 шт.
  • свекла - 1 шт.
  • грецкие орехи - 70 гр
  • майонез - для заправки салата
  • чеснок - 1 зубчик для заправки салата
  • соль
  • перец

Рецепт приготовления

Копченый окорочок нарезать мелким кубиком.

Шкурку лучше удалить, т.к. она жирная.

Свеклу завернуть в фольгу и запечь в духовке до мягкости.

Когда остынет, нарезать кубиком.

Грецкие орехи подсушить в микроволновке.

Размять толкушкой в крупную крошку, так чтобы и крупные кусочки остались.

Чеснок выдавить в майонез, перемешать.

Смешать свеклу, копченое мясо и грецкие орехи.

Заправить чесночным майонезом.

Соль и перец по вкусу.

Выложить на тарелку кольцом, украсить толчеными орехами, зеленью.

Кушать подано!!

Фото рецепта

Салат "кольцо венеры": шаг 1Салат "кольцо венеры": шаг 2Салат "кольцо венеры": шаг 3Салат "кольцо венеры": шаг 4Салат "кольцо венеры": шаг 5
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