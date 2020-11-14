Быстрый шоколадный торт без пропитки

Простой и вкусный домашний тортик. Можно подать его к праздничному столу или приготовить для тихого семейного ужина. Торт не требует длительной пропитки, получается нежный и очень вкусный.
Необходимые продукты
- 240 грамм пшеничной муки
- 250 грамм сахара
- 60 грамм какао-порошка
- 2 чайные ложки разрыхлителя
- 120 миллилитров растительного масла
- 250 миллилитров молока
- 2 куриных яйца
Для крема
- 200 грамм сметаны
- 200 грамм сливочного масла 82%
- 200 грамм сахарной пудры
- 10 грамм ванильного сахара
- 3 столовые ложки какао-порошка
Начинаем приготовление
- В миску просеиваем муку и какао-порошок. Добавляем сахар, разрыхлитель и перемешиваем. Потом вливаем молоко, вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло и все перемешиваем миксером до однородной массы.
- Получившееся тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и ставим в духовку. Выпекаем в течение 40-45 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый бисквит остужаем.
- В размягченное сливочное масло добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Взбиваем миксером до белого состояния и добавляем какао-порошок. Все хорошо перемешиваем и добавляем сметану. Взбиваем миксером до однородности.
- У остывшего коржа срезаем верхушку. А сам бисквит разрезаем на 2 части.
- Кладем первый корж на блюдо, наносим половину крема и кладем второй корж. Обмазываем торт сверху и боков кремом, а потом убираем в холодильник на 1-2 часа. Готовый торт украшаем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
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