Быстрый шоколадный торт без пропитки

Простой и вкусный домашний тортик. Можно подать его к праздничному столу или приготовить для тихого семейного ужина. Торт не требует длительной пропитки, получается нежный и очень вкусный.

Необходимые продукты

240 грамм пшеничной муки

250 грамм сахара

60 грамм какао-порошка

2 чайные ложки разрыхлителя

120 миллилитров растительного масла

250 миллилитров молока

2 куриных яйца

Для крема

200 грамм сметаны

200 грамм сливочного масла 82%

200 грамм сахарной пудры

10 грамм ванильного сахара

3 столовые ложки какао-порошка

Начинаем приготовление

В миску просеиваем муку и какао-порошок. Добавляем сахар, разрыхлитель и перемешиваем. Потом вливаем молоко, вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло и все перемешиваем миксером до однородной массы. Получившееся тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и ставим в духовку. Выпекаем в течение 40-45 минут при температуре 180 градусов. Готовый бисквит остужаем. В размягченное сливочное масло добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Взбиваем миксером до белого состояния и добавляем какао-порошок. Все хорошо перемешиваем и добавляем сметану. Взбиваем миксером до однородности. У остывшего коржа срезаем верхушку. А сам бисквит разрезаем на 2 части. Кладем первый корж на блюдо, наносим половину крема и кладем второй корж. Обмазываем торт сверху и боков кремом, а потом убираем в холодильник на 1-2 часа. Готовый торт украшаем и подаем к столу.

Приятного аппетита!