Четыре вкуса

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Быстрый шоколадный торт без пропитки

Простой и вкусный домашний тортик. Можно подать его к праздничному столу или приготовить для тихого семейного ужина. Торт не требует длительной пропитки, получается нежный и очень вкусный.

Необходимые продукты

  • 240 грамм пшеничной муки
  • 250 грамм сахара
  • 60 грамм какао-порошка
  • 2 чайные ложки разрыхлителя
  • 120 миллилитров растительного масла
  • 250 миллилитров молока
  • 2 куриных яйца

Для крема

  • 200 грамм сметаны
  • 200 грамм сливочного масла 82%
  • 200 грамм сахарной пудры
  • 10 грамм ванильного сахара
  • 3 столовые ложки какао-порошка

Начинаем приготовление

    1. В миску просеиваем муку и какао-порошок. Добавляем сахар, разрыхлитель и перемешиваем. Потом вливаем молоко, вбиваем куриные яйца, вливаем растительное масло и все перемешиваем миксером до однородной массы.
    2. Получившееся тесто переливаем в форму для выпечки, застеленную пергаментной бумагой и ставим в духовку. Выпекаем в течение 40-45 минут при температуре 180 градусов.
    3. Готовый бисквит остужаем.
    4. В размягченное сливочное масло добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. Взбиваем миксером до белого состояния и добавляем какао-порошок. Все хорошо перемешиваем и добавляем сметану. Взбиваем миксером до однородности.
    5. У остывшего коржа срезаем верхушку.
      А сам бисквит разрезаем на 2 части.
    6. Кладем первый корж на блюдо, наносим половину крема и кладем второй корж. Обмазываем торт сверху и боков кремом, а потом убираем в холодильник на 1-2 часа. Готовый торт украшаем и подаем к столу.

Быстрый шоколадный торт без пропитки

Приятного аппетита!

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