Четыре вкуса

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Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

В последнее время среди художников все популярней стало направление хуманизация — очеловечивание предметов, овощей и фруктов, мультяшных героев и т.д.

Мария Тюрина, художница проживающая в Лондоне, создала уникальный проект, в котором представила, как бы выглядели наши любимые фрукты и овощи, если бы они были людьми. И оказывается у большинства у них есть свой характер и стиль.

Любопытная рогатая дыня

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Хладнокровный брокколи

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Надменный гранат

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Умилительный арбуз

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Недоверчивый инжир

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Чокнутый рамбутан

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Обольстительная питахайя

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Меланхоличный латук

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Задумчивая тюрбанная тыква

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Смесь красного латука и карамболы

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

Пронырливый физалис

Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

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