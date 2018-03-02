Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

В последнее время среди художников все популярней стало направление хуманизация — очеловечивание предметов, овощей и фруктов, мультяшных героев и т.д.
Мария Тюрина, художница проживающая в Лондоне, создала уникальный проект, в котором представила, как бы выглядели наши любимые фрукты и овощи, если бы они были людьми. И оказывается у большинства у них есть свой характер и стиль.
Любопытная рогатая дыня
Хладнокровный брокколи
Надменный гранат
Умилительный арбуз
Недоверчивый инжир
Чокнутый рамбутан
Обольстительная питахайя
Меланхоличный латук
Задумчивая тюрбанная тыква
Смесь красного латука и карамболы
Пронырливый физалис
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