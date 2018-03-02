Представьте, как бы выглядели любимые фрукты и овощи, будь они людьми

В последнее время среди художников все популярней стало направление хуманизация — очеловечивание предметов, овощей и фруктов, мультяшных героев и т.д.

Мария Тюрина, художница проживающая в Лондоне, создала уникальный проект, в котором представила, как бы выглядели наши любимые фрукты и овощи, если бы они были людьми. И оказывается у большинства у них есть свой характер и стиль.

Любопытная рогатая дыня

Хладнокровный брокколи

Надменный гранат

Умилительный арбуз

Недоверчивый инжир

Чокнутый рамбутан

Обольстительная питахайя

Меланхоличный латук

Задумчивая тюрбанная тыква

Смесь красного латука и карамболы

Пронырливый физалис