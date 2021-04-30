Салат кукурузный с креветками

Ингредиенты
- рис (длиннозерный, сухой) - 50-60 гр.
- яйцо куриное - 2-3 шт.
- креветки (чищенные) - 150-200 гр.
- лук зеленый - 1 пучок
- майонез - 3-4 ст.л.
- кукуруза (консервированная) - 140 гр.
Рецепт приготовления
Отварите 50-60 гр. длиннозерного риса. Дайте остыть.
Добавьте к рису 2-3 измельченных отварных куриных яйца.
Отварите 150-200 гр. замороженных креветок.
Измельчите и добавьте к смеси.
Добавьте небольшой пучок измельченного зеленого лука.
Затем - 3-4 ст. л. майонеза и 140 гр. консервированной кукурузы.
Перемешайте.
Добавьте соль и специи по вкусу.
Украсьте салат креветками.
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