Летний салат на зиму

Рецепт приготовления

Все овощи хорошо помыли и теперь нарезаем.

Огурцы небольшими кусочками, что бы хорошо чувствовались в салате.

Сладкий перец (берите красный) нарезаем короткой соломкой.

Острый порезал вместе с семенами и перегородками (жгучесть регулируйте по своему вкусу)

Все собираем в большой чашке (тазу).

Сюда же нарезанный соломкой лук, измельченная зелень.

И согласно рецепту соль, сахар и чеснок (пропущенный через пресс).

Добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и даем постоять пару часов.

Пусть овощи дадут сок.

Помидоры нарезаем крупными ломтиками.

В подготовленные банки (мытые, стерилизованные) выкладываем салат, до половины.

В остальную часть банки плотно закладываем помидоры.

В каждую банку (у меня 0,5 литра) добавляем чайную ложку уксуса (6%).

Делим оставшийся овощной сок (из таза) на все банки.

Прикрываем крышками и отправляем в кастрюлю на стерилизацию.

После закипания стерилизуем минут 5-7.

Банкам с салатом даем медленно остыть под одеялом.

Эту заготовку (банки под одеялом) я переворачиваю.

Получается 10 пол литровых банок, очень хороший выход у рецепта.

Салат очень вкусный, получается, как свежий!