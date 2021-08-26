Летний салат на зиму

Ингредиенты
- огурцы 1,5 кг
- помидоры 2 кг
- лук 500 гр.
- сладкий перец 300 гр.
- острый перец 1 шт.
- чеснок 7-8 зуб.
- зелень укропа
- петрушка
- растительное масло 150 мл.
- уксус (6%) по 1 ч.л. на банку 0,5 литра
- сахар 100 гр.
- соль 3 ст.л.
Рецепт приготовления
Все овощи хорошо помыли и теперь нарезаем.
Огурцы небольшими кусочками, что бы хорошо чувствовались в салате.
Сладкий перец (берите красный) нарезаем короткой соломкой.
Острый порезал вместе с семенами и перегородками (жгучесть регулируйте по своему вкусу)
Все собираем в большой чашке (тазу).
Сюда же нарезанный соломкой лук, измельченная зелень.
И согласно рецепту соль, сахар и чеснок (пропущенный через пресс).
Добавляем растительное масло, хорошо перемешиваем и даем постоять пару часов.
Пусть овощи дадут сок.
Помидоры нарезаем крупными ломтиками.
В подготовленные банки (мытые, стерилизованные) выкладываем салат, до половины.
В остальную часть банки плотно закладываем помидоры.
В каждую банку (у меня 0,5 литра) добавляем чайную ложку уксуса (6%).
Делим оставшийся овощной сок (из таза) на все банки.
Прикрываем крышками и отправляем в кастрюлю на стерилизацию.
После закипания стерилизуем минут 5-7.
Банкам с салатом даем медленно остыть под одеялом.
Эту заготовку (банки под одеялом) я переворачиваю.
Получается 10 пол литровых банок, очень хороший выход у рецепта.
Салат очень вкусный, получается, как свежий!