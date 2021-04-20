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Космические пасхальные яйца

Фото к рецепту: Космические пасхальные яйца

Ингредиенты

  • яйца отварные белые - 5-8 шт.
  • вода кипяток - 1 литр
  • чай каркаде - 40 гр.
  • подсолнечное масло 1 ст.л.

Пошаговый рецепт приготовления

1. Яйца отварите вкрутую. Предварительно воду необходимо немного подсолить. Это дополнительно убережет скорлупу от трещин. Когда яички сварятся, снимите кастрюлю с огня и залейте яйца холодной водой. Это нужно, чтобы они в дальнейшем лучше чистились. Дайте скорлупе подсохнуть.

2. 1 литр кипятка налейте в глубокую чашу. Положите чай каркаде и перемешайте.

3. Положите яйца в воду. Жидкость должна покрыть яйца полностью, иначе они окрасятся не целиком, а лишь фрагментарно.

4. Дайте настою остыть и уберите в холодильник на 15-20 часов.

5. Выкрасив яички, дацте им подсохнуть, чтобы красящий пигмент впитался в скорлупу накрепко, а затем протрите их подсолнечным маслом. 

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