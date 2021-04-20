Космические пасхальные яйца

Ингредиенты
- яйца отварные белые - 5-8 шт.
- вода кипяток - 1 литр
- чай каркаде - 40 гр.
- подсолнечное масло 1 ст.л.
Пошаговый рецепт приготовления
1. Яйца отварите вкрутую. Предварительно воду необходимо немного подсолить. Это дополнительно убережет скорлупу от трещин. Когда яички сварятся, снимите кастрюлю с огня и залейте яйца холодной водой. Это нужно, чтобы они в дальнейшем лучше чистились. Дайте скорлупе подсохнуть.
2. 1 литр кипятка налейте в глубокую чашу. Положите чай каркаде и перемешайте.
3. Положите яйца в воду. Жидкость должна покрыть яйца полностью, иначе они окрасятся не целиком, а лишь фрагментарно.
4. Дайте настою остыть и уберите в холодильник на 15-20 часов.
5. Выкрасив яички, дацте им подсохнуть, чтобы красящий пигмент впитался в скорлупу накрепко, а затем протрите их подсолнечным маслом.
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