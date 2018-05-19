Салат «Адам и Ева»

Название сулит райское наслаждение, да и с виду блюдо очень презентабельно! Простые продукты, простое приготовление плюс интересное решение с заправкой порадуют и вас, и гостей.
Пропоции и состав продуктов меняйте по вкусу. Вместо брынзы можно фзять фету, зелень укропа заменить 1 ст. л. сухой зеленой аджики — вкус получится более пикантным. Сладковатые черри (разрежьте их пополам) легко заменят обычные помидоры. В ингредиентах указаны желтки, они понадобятся в вареном виде для приготовления заправки.
Часто в рецептах можно встретить указание вырезать белую часть у листов пекинской капусты. Советуем этого не делать: именно в ней находится весь сок и полезные вещества. Впрочем, присутствие капусты в блюде не принципиально, ведь ее можно запросто заменить листьями салата.
Ингредиенты
- Куриное филе 120 г
- Капуста пекинская 120 г
- Помидор 1 шт.
- Болгарский перец 1 шт.
- Брынза 100 г
- Желтки 3 шт.
- Оливковое масло 3 ст. л.
- Кетчуп 1 ст. л.
- Соль по вкусу
- Хлеб 200 г
- Паприка 1,5 ч. л.
- Чесночный порошок 1 ч. л.
- Подсолнечное масло 2 ст. л.
- Черный перец (молотый) по вкусу
- Укроп 0,5 пуч.
Приготовление
- Куриное филе слегка поперчите и поджарьте на хорошо разогретой сковороде с добавлением минимального количества оливкового масла. Остудите.
- Приготовьте крутоны. В отдельной миске смешайте паприку, чесночный порошок и щепотку соли. С ломтиков хлеба срежьте корки, мякиш нарежьте кубиками и отправьте в миску к сухой смеси. Перемешайте, влейте подсолнечное масло и еще раз перемешайте. Выложите кубики в небольшую жаропрочную форму и подсушите при 160 градусах в течение 10 минут.
- Листья пекинской капусты нашинкуйте как можно тоньше. Перец также нарежьте тонкими полосками. Помидоры нарежьте дольками. Охлажденное куриное филе нарежьте соломкой, брынзу — кубиками.
- Укроп нарежьте как можно мельче и обваляйте в нём кубики брынзы.
- Приготовьте заправку. В небольшой миске разотрите вареные желтки с горчицей и кетчупом. По чуть-чуть вливайте оливковое масло и размешивайте, пока масса не превратится в соус.
- В глубоком салатнике смешайте все нарезанные овощи с куриной грудкой. Для подачи салата подберите широкое плоское блюдо. Выложите на него смесь овощей и грудки, полейте соусом, сверху разложите кубики брынзы и крутоны. Подавайте на стол сразу же.
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