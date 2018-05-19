Салат «Адам и Ева»

Название сулит райское наслаждение, да и с виду блюдо очень презентабельно! Простые продукты, простое приготовление плюс интересное решение с заправкой порадуют и вас, и гостей.

Пропоции и состав продуктов меняйте по вкусу. Вместо брынзы можно фзять фету, зелень укропа заменить 1 ст. л. сухой зеленой аджики — вкус получится более пикантным. Сладковатые черри (разрежьте их пополам) легко заменят обычные помидоры. В ингредиентах указаны желтки, они понадобятся в вареном виде для приготовления заправки.

Часто в рецептах можно встретить указание вырезать белую часть у листов пекинской капусты. Советуем этого не делать: именно в ней находится весь сок и полезные вещества. Впрочем, присутствие капусты в блюде не принципиально, ведь ее можно запросто заменить листьями салата.

Ингредиенты Куриное филе 120 г Капуста пекинская 120 г Помидор 1 шт. Болгарский перец 1 шт. Брынза 100 г Желтки 3 шт. Оливковое масло 3 ст. л. Кетчуп 1 ст. л. Соль по вкусу Хлеб 200 г Паприка 1,5 ч. л. Чесночный порошок 1 ч. л. Подсолнечное масло 2 ст. л. Черный перец (молотый) по вкусу Укроп 0,5 пуч.