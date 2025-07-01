Готовим воздушнаый десерт с клубникой

Ингредиенты
- клубника – 300 г
- сливки (от 30%) – 200 г
- сахар – 150 г
- вода – 30 г
- яичные белки – 2 шт.
- лимонная кислота - щепотка
- дополнительно (для декора) по желанию:
- ореховая крошка
- свежая клубника
- мята
Рецепт приготовления
Готовим клубничное пюре:
• клубнику помыть, обсушить и очистить от плодоножек
• переложить клубнику в блендер – измельчить в пюре
• процедить пюре через сито с мелкой сеткой
50-60 гр клубничного пюре отложить в отдельную емкость (для декора)
Яйца разделить на белки и желтки (желтки не понадобятся)
Приготовить итальянскую меренгу:
• соединить сахар и воду довести сироп до кипения и нагреть до 121 градуса
• пока сироп нагревается, добавить в белки лимонную кислоту
• взбить белки до твердых пиков
• готовый сироп, нагретый до 121 градуса, тонкой струйкой влить во взбитые белки, которые при этом необходимо продолжать взбивать
• после того, как весь сироп введен, продолжаем взбивать белки еще 2-3 минуты
Влить клубничное пюре в итальянскую меренгу – аккуратно перемешать до однородности, стараясь сохранить воздушность массы
В отдельной, заранее охлажденной миске, взбить охлажденные сливки до устойчивых пиков
Взбитые сливки добавить в клубнично-белковую массу – аккуратно перемешать до однородности
Получившуюся массу переложить в форму или несколько порционных формочек (если форма/формы не силиконовые – предварительно выстелить их пленкой или пергаментной бумагой)
Заморозить клубничное семифреддо:
• если мороженное готовится в одной форме – отправить в морозильную камеру на 10-12 часов
• если мороженное готовить в порционных формах – отправить в морозильную камеру на 5-6 часов
Перед подачей украсить клубничным пюре (которое ранее откладывали), рублеными орехами/лаймовой цедрой, свежей клубникой и мятой
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