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Четыре вкуса

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Готовим воздушнаый десерт с клубникой

Фото к рецепту: Клубничный семифреддо (semifreddo alle fragole)

Ингредиенты

  • клубника – 300 г
  • сливки (от 30%) – 200 г
  • сахар – 150 г
  • вода – 30 г
  • яичные белки – 2 шт.
  • лимонная кислота - щепотка
  • дополнительно (для декора) по желанию:
  • ореховая крошка
  • свежая клубника
  • мята

Рецепт приготовления

Готовим клубничное пюре:

• клубнику помыть, обсушить и очистить от плодоножек

• переложить клубнику в блендер – измельчить в пюре

• процедить пюре через сито с мелкой сеткой

50-60 гр клубничного пюре отложить в отдельную емкость (для декора)

Яйца разделить на белки и желтки (желтки не понадобятся)

Приготовить итальянскую меренгу:

• соединить сахар и воду довести сироп до кипения и нагреть до 121 градуса

• пока сироп нагревается, добавить в белки лимонную кислоту

• взбить белки до твердых пиков

• готовый сироп, нагретый до 121 градуса, тонкой струйкой влить во взбитые белки, которые при этом необходимо продолжать взбивать

• после того, как весь сироп введен, продолжаем взбивать белки еще 2-3 минуты

Влить клубничное пюре в итальянскую меренгу – аккуратно перемешать до однородности, стараясь сохранить воздушность массы

В отдельной, заранее охлажденной миске, взбить охлажденные сливки до устойчивых пиков

Взбитые сливки добавить в клубнично-белковую массу – аккуратно перемешать до однородности

Получившуюся массу переложить в форму или несколько порционных формочек (если форма/формы не силиконовые – предварительно выстелить их пленкой или пергаментной бумагой)

Заморозить клубничное семифреддо:

• если мороженное готовится в одной форме – отправить в морозильную камеру на 10-12 часов

• если мороженное готовить в порционных формах – отправить в морозильную камеру на 5-6 часов

Перед подачей украсить клубничным пюре (которое ранее откладывали), рублеными орехами/лаймовой цедрой, свежей клубникой и мятой

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