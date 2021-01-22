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Макаронные гнёзда с фаршем в духовке

Фото к рецепту: Макаронные гнёзда с фаршем в духовке

Ингредиенты

  • макароны гнезда - 10 шт
  • фарш - 200 г
  • морковь - 1 шт
  • лук репчатый - 1 шт
  • сыр твердый - 60 г
  • перец болгарский - 1шт
  • помидор черри - 3 шт
  • чеснок - 3 зуб
  • томатная паста - 3 ст. л
  • сметана 3 ст. л
  • соль
  • перец меленый

Пошаговый рецепт приготовления

Макароны положить в кипящую воду на 1 минуту. На сковороде на сливочном масле поджарить репчатый лук, морковь, добавить томатную пасту, сметану, соль, меленый перец, мелко нарезанный чеснок. Макаронные Гнезда выложить на противень, сверху перец болгарский колечками, помидор . Из фарша сформировать кружочки и положить сверху. Равномерно распределить соус томатно-сметанный. Посыпать сверху тертым сыром. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.

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