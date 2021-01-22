Макаронные гнёзда с фаршем в духовке

Макароны положить в кипящую воду на 1 минуту. На сковороде на сливочном масле поджарить репчатый лук, морковь, добавить томатную пасту, сметану, соль, меленый перец, мелко нарезанный чеснок. Макаронные Гнезда выложить на противень, сверху перец болгарский колечками, помидор . Из фарша сформировать кружочки и положить сверху. Равномерно распределить соус томатно-сметанный. Посыпать сверху тертым сыром. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.