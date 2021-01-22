Макаронные гнёзда с фаршем в духовке

Ингредиенты
- макароны гнезда - 10 шт
- фарш - 200 г
- морковь - 1 шт
- лук репчатый - 1 шт
- сыр твердый - 60 г
- перец болгарский - 1шт
- помидор черри - 3 шт
- чеснок - 3 зуб
- томатная паста - 3 ст. л
- сметана 3 ст. л
- соль
- перец меленый
Пошаговый рецепт приготовления
Макароны положить в кипящую воду на 1 минуту. На сковороде на сливочном масле поджарить репчатый лук, морковь, добавить томатную пасту, сметану, соль, меленый перец, мелко нарезанный чеснок. Макаронные Гнезда выложить на противень, сверху перец болгарский колечками, помидор . Из фарша сформировать кружочки и положить сверху. Равномерно распределить соус томатно-сметанный. Посыпать сверху тертым сыром. Запекать в разогретой духовке до 180 градусов 30 минут.
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