Четыре вкуса

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Вкусный напиток из сгущенного молока «Ирландский крем»

Наслаждение!

Вкусный напиток из сгущенного молока «Ирландский крем»

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко — 1 банка (380 гр)
  • шоколадный сироп — 2 ч.л.
  • виски — 300 мл
  • молоко — 300 мл, доводим до кипения
  • кофе — 1 ст.л.
  • ванильный экстракт — 2 ч.л. (или 16 грамм ванильного сахара)

Приготовление:

Количество — 1 литр

  1. Остужаем молоко и процеживаем через мелкое сито.
  2. Смешиваем все ингредиенты до однородности и разливаем по чистым (стерильным бутылкам! Для этого бутылки выкладываем открытыми на среднюю полку духовки и включаем температуру 120˚ С, держим 20-25 минут. Крышки прокипятить 5 минут в воде).
  3. Убираем ликер настаиваться 3-4 дня в холодильник.

Храниться такой напиток в холодильнике до 1-го месяца.

Перед употреблением обязательно взболтать!

Хороших праздников!

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