Вкусный напиток из сгущенного молока «Ирландский крем»

Наслаждение!
Ингредиенты:
- сгущенное молоко — 1 банка (380 гр)
- шоколадный сироп — 2 ч.л.
- виски — 300 мл
- молоко — 300 мл, доводим до кипения
- кофе — 1 ст.л.
- ванильный экстракт — 2 ч.л. (или 16 грамм ванильного сахара)
Приготовление:
Количество — 1 литр
- Остужаем молоко и процеживаем через мелкое сито.
- Смешиваем все ингредиенты до однородности и разливаем по чистым (стерильным бутылкам! Для этого бутылки выкладываем открытыми на среднюю полку духовки и включаем температуру 120˚ С, держим 20-25 минут. Крышки прокипятить 5 минут в воде).
- Убираем ликер настаиваться 3-4 дня в холодильник.
Храниться такой напиток в холодильнике до 1-го месяца.
Перед употреблением обязательно взболтать!
Хороших праздников!
Свежие комментарии