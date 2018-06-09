Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 745 подписчиков

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Пирог «Творожно-грушевая нежность»

Ингредиенты:

  • 500 г
  • творога
  • 2 яйца
  • 1 груша
  • 1 зефир
  • 1 ч.л. сахарной пудры
  • молоко

Приготовление:

  1. Яичные белки отделить от желтков, хорошо взбить желтки с небольшим количеством молока, добавить творог, еще раз взбить.
  2. Мелко нарезать зефир и грушу, добавить в творожную смесь.
  3. Выложить массу в смазанную маслом форму.
  4. Взбить яичные белки с сахарной пудрой в устойчивую пену, вылить сверху на пирог, разровнять.
  5. Выпекать пирог «Творожно-грушевая нежность» при температуре 170 градусов в течение 40 мин.
Ссылка на первоисточник
Выпечка и десерты
наверх