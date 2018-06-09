Ингредиенты:
- 500 г
- творога
- 2 яйца
- 1 груша
- 1 зефир
- 1 ч.л. сахарной пудры
- молоко
Приготовление:
- Яичные белки отделить от желтков, хорошо взбить желтки с небольшим количеством молока, добавить творог, еще раз взбить.
- Мелко нарезать зефир и грушу, добавить в творожную смесь.
- Выложить массу в смазанную маслом форму.
- Взбить яичные белки с сахарной пудрой в устойчивую пену, вылить сверху на пирог, разровнять.
- Выпекать пирог «Творожно-грушевая нежность» при температуре 170 градусов в течение 40 мин.
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