Рецепт пирога с ананасами

мука - 160 гр.

сахар - 160 гр.

яйцо - 4 шт.

соль - щепотка

ванильный сахар - 1 ч.л.

ананасы (кольца) - 5-6 шт.

коричневый сахар - 100-120 гр.

Рецепт приготовления

Возьмите форму диаметром 24 см.

1 В небольшом сотейнике растопить сливочное масло и коричневый сахар.

Варить 2-3 минуты до появления пузырьков.

2 Дно разъёмной формы застелить бумагой для выпечки и обернуть форму фольгой (чтоб масло не вытекало при выпекании). Сахарную смесь вылить в форму и равномерно распределить по дну.

Поверх сахарной смеси выложить кольца ананаса.

3 Приготовить тесто.

Взбить яйца с солью в пену.

4 Добавить ванильный сахар и сахар, взбивать миксером на высокой скорости.

Масса должна быть светлой, пышной и увеличится примерно в 3-4 раза.

5 Добавить частями муку, аккуратно перемешать венчиком снизу вверх, чтобы не было мучных комочков.

Тесто будет гладкое и воздушное.

6 Готовое тесто вылить в форму сверху ананасов.

Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.

Проверить готовность деревянной палочкой.

7 Пирог с ананасами готов! Приятного аппетита!