Рецепт пирога с ананасами

Ингредиенты
мука - 160 гр.
сахар - 160 гр.
яйцо - 4 шт.
соль - щепотка
ванильный сахар - 1 ч.л.
ананасы (кольца) - 5-6 шт.
коричневый сахар - 100-120 гр.
Рецепт приготовления
Возьмите форму диаметром 24 см.
1 В небольшом сотейнике растопить сливочное масло и коричневый сахар.
Варить 2-3 минуты до появления пузырьков.
2 Дно разъёмной формы застелить бумагой для выпечки и обернуть форму фольгой (чтоб масло не вытекало при выпекании). Сахарную смесь вылить в форму и равномерно распределить по дну.
Поверх сахарной смеси выложить кольца ананаса.
3 Приготовить тесто.
Взбить яйца с солью в пену.
4 Добавить ванильный сахар и сахар, взбивать миксером на высокой скорости.
Масса должна быть светлой, пышной и увеличится примерно в 3-4 раза.
5 Добавить частями муку, аккуратно перемешать венчиком снизу вверх, чтобы не было мучных комочков.
Тесто будет гладкое и воздушное.
6 Готовое тесто вылить в форму сверху ананасов.
Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут.
Проверить готовность деревянной палочкой.
7 Пирог с ананасами готов! Приятного аппетита!
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