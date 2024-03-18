Рецепт вкусной курочки в сливочном соусе

Ингредиенты
курица (куриное филе, голень, бедро) - 1 кг.
сливки (10-20%) - 500 мл.
чеснок - 2-3 зубчик
петрушка - 10 г
укроп - 10 г
острый молотый перец
паприка копченая - 1 ч.л.
соль
смесь дробленых перцев (перцы разных цветов)
растительное масло для жарки - 40 мл.
Рецепт приготовления
Куриное мясо промыть, осушить. Натереть с каждой стороны солью.
Разогрейте сковороду с маслом.
Выбирайте посуду диаметром не менее 27 см, чтобы приготовить куриное мясо в сливочном соусе на сковороде в виде одной порции.
На горячую поверхность выкладывайте кусочки близко друг к другу.
Прижимаем крышкой меньшего диаметра.
Если размеры позволяют, старайтесь, чтобы кусочки курицы не соприкасались. Иначе вместо жарки курица будет тушиться.
На большом огне поджарьте с разных сторон кусочки куриного мяса до образования корочки.
Такой прием позволит запечатать сок внутри.
После обжарки куриное мясо переложить в тарелку и убрать в сторону.
Мелко измельчить чеснок. Обжарить чеснок до легкого золотистого цвета в сковороде в которой обжаривалась куриное мясо.
Убрать огонь до среднего и влить в сковороду сливки.
Перемешивая тушить до сгущения сливок (уже через 2-3 минуты после закипания сливок соус начнет обретать густую консистенцию).
Рецепт содержит минимум специй.
Посолите содержимое сковороды, добавьте красный острый молотый перец, смесь дробленых перцев, паприку.
Перемешайте.
В сковороду переложить куриное мясо.
Накрыть крышкой и тушить примерно 10 минут.
Измельчите зелень, добавьте в сковороду.
Перемешайте, выключайте.
Кушать подано!
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