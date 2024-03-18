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Четыре вкуса

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Рецепт вкусной курочки в сливочном соусе

Фото к рецепту: Курица в сливочном соусе на сковороде

Ингредиенты

курица (куриное филе, голень, бедро) - 1 кг.

сливки (10-20%) - 500 мл.

чеснок - 2-3 зубчик

петрушка - 10 г

укроп - 10 г

острый молотый перец

паприка копченая - 1 ч.л.

соль

смесь дробленых перцев (перцы разных цветов)

растительное масло для жарки - 40 мл.

Рецепт приготовления

Куриное мясо промыть, осушить. Натереть с каждой стороны солью.

Разогрейте сковороду с маслом.

Выбирайте посуду диаметром не менее 27 см, чтобы приготовить куриное мясо в сливочном соусе на сковороде в виде одной порции.

На горячую поверхность выкладывайте кусочки близко друг к другу.

Прижимаем крышкой меньшего диаметра.

Если размеры позволяют, старайтесь, чтобы кусочки курицы не соприкасались. Иначе вместо жарки курица будет тушиться.

На большом огне поджарьте с разных сторон кусочки куриного мяса до образования корочки.

Такой прием позволит запечатать сок внутри.

После обжарки куриное мясо переложить в тарелку и убрать в сторону.

Мелко измельчить чеснок. Обжарить чеснок до легкого золотистого цвета в сковороде в которой обжаривалась куриное мясо.

Убрать огонь до среднего и влить в сковороду сливки.

Перемешивая тушить до сгущения сливок (уже через 2-3 минуты после закипания сливок соус начнет обретать густую консистенцию).

Рецепт содержит минимум специй.

Посолите содержимое сковороды, добавьте красный острый молотый перец, смесь дробленых перцев, паприку.

Перемешайте.

В сковороду переложить куриное мясо.

Накрыть крышкой и тушить примерно 10 минут.

Измельчите зелень, добавьте в сковороду.

Перемешайте, выключайте.

Кушать подано!

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