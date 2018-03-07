Занимательные народные легенды о наших привычных продуктах питания

Наверное, не каждый из нас задумывался о том, откуда берет свое начало тот или иной продукт. Какова его история? Где его применяли? Защищал ли он от злых духов? А также многое другое. На самом деле, у древних народов были свои ритуалы и поверья насчет того или иного продукта или же специи.

Все они весьма интересны и увлекательны. Сегодня мы решили поделиться с нашими дорогими читателями тем, что же, на самом деле, прячется за некоторыми продуктами, которые лежат в нашем холодильнике, а также тем, какова их история, если рассматривать их со стороны мистицизма.

Соль

Во многих культурах по всему миру соль считается символом чистоты, а также тем пищевым продуктом, который может отогнать злых духов как от человека, так и от его дома и скота. В европейском фольклоре соль часто используется для того, чтобы держать ведьм в страхе, в то время как народы Квебека полагали, что если посыпать соль у порога, то это действо отпугнет лютинов – озорных бесов, которые часто пугают лошадей и людей. Соль также играет важную роль в еврейских и христианских традициях, и современные сторонники церкви рассматривают ее как одно из многочисленных средств для борьбы с самим Сатаной.

Действие соли весьма часто упоминается и в Библии.

Буддисты и синтоисты имеют схожие взгляды на эффективность этого пищевого продукта в плане борьбы со злыми силами. Многие современные окинавцы благословляют новые автомобили при помощи соли и помимо этого берут с собой несколько пакетиков с этим веществом для защиты себя и своего транспортного средства. После страшного теракта, который произошел 11 сентября, военные стали весьма тщательно проверять автомобили местных работников и находили там пакетики с белым веществом. В большинстве случаев «таинственный» белый порошок воспринимался военными как возможная угроза теракта, несмотря на местные обычаи.

Для одного племени индейцев, которое обитало на юго-западе Америки, одним из самых важных и почитаемых божеств была так называемая Матушка Соль, которая обитала на дне священного озера Зуни. Если верить местным легендам, раньше озеро находилось намного ближе к поселениям людей, но, обидевшись на индейцев, Матушка Соль перенесла свое озеро в отдалённое место. Из-за этого местным жителям приходилось преодолевать большие расстояния, чтобы добыть немного соли из озера, и поэтому индейцы начали молиться богине, чтобы она вдруг не обделать на них еще раз и не осушила озеро вообще.

Картофель

Обычную картошку, которую мы с вами едим практически каждый день, европейцы в свое время воспринимали с недоверием и считали, что странный овощ, завезенный из-за океана, обладает странными мистическими свойствами. В конце концов, жители Европы решили, что картошку можно задобрить, и тогда она будет оказывать чудодейственный целительный эффект.

Картошкой пытались лечить ревматизм, боли в животе, астму, простуду, а некоторые женщины даже использовали картофель, чтобы предотвратить выкидыш. Аналогичные верования бытовали и в Северной Америке, где картошку клали под подушку, чтобы она помогла молодоженам побыстрее зачать ребенка. Там же верили, что если носить в карманах три картофелины, то геморрой чудесным образом излечится сам собой.

Масло

Согласно ирландскому фольклору, некоторые люди в деревнях могут заключать самые настоящие сделки с Дьяволом, чтобы воровать масло у своих соседей. Жертва такого проклятия может долгими часами взбивать сливки в маслобойке, но вместо заветного масла незадачливый проклятый крестьянин получит лишь отвратительную вонючую жижу. Главным признаком того, что на ваше ненаглядное масло наложили проклятие, является то, что в один прекрасный день вы неожиданно обнаружите у себя на пороге немного масла или жира.

Для того чтобы избавиться от проклятия, нужно было докрасна раскалить кочергу и несколько раз позвать черта. Считалось, что после этого масляный вор невольно придет к вам в дом и раскроет себя. Историки считают, что магическая кража масла была довольно серьезной проблемой в средневековой Ирландии, и такие вот соседские проделки запросто могли повлечь за собой довольно суровый суд.

Огурец

Огурцы регулярно всплывают в разных народных легендах и сказаниях по всему миру. Как правило, этот простой овощ любопытной формы считается чем-то вроде символа плодородия (сами догадайтесь, почему). В древнем Риме женщины носили на поясе огурцы, чтобы поспособствовать скорейшей беременности. Средневековые немцы верили, что для того, чтобы урожай огурцов получился хорошим, сеять их должен был обнаженный мужчина в полдень. При этом, чем длиннее был «огурец» самого сеятеля, тем больше хороших красивых огурцов вырастет на его огороде.

Интересная легенда об огурцах встречается и в Японии. Японцы верили в существование некого злобного демона по имени Каппа, который нагло насиловал добропорядочных женщин. Насытить сексуальные аппетиты демона и отогнать его подальше от своего дома можно было только при помощи довольно необычного подношения в виде окропленного человеческой кровью огурца.