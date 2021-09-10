Четыре вкуса

307 374 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • Максим Золотарев
    Свежий творог прекрасно сочетается со многими продуктами: сахаром, какао, томатами, солью, изюмом, курагой, мармеладо...Что вкусного приг...
  • VLADIMIR
    с рисовым уксусом, это сказкаВкусные жареные б...

Вкусное мясо в омлете

Фото к рецепту: Мясо в омлете

Ингредиенты

  • форма для запекания - 25х18х4 см
  • свинина (лопатка) – 1 кг.
  • куриные яйца – 8 шт. (450 г.)
  • молоко – 450 мл. (400 г.)
  • сыр – 60 г.
  • майонез
  • соль
  • черный молотый перец

Рецепт приготовления

Нарежьте свинину на четыре стейка толщиной 2-2,5 сантиметра. Слегка посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на разогретой сковороде смазанной растительным маслом по 2-3 минуты с каждой стороны. Стейки выложите в форму для запекания. Каждый кусок мяса смажьте майонезом и на каждый стейк положите сыр, натёртый на крупной тёрке.

Перейдем к омлетной массеу. В глубокую чашу вбейте яйца, немного посолите и перемешайте до однородности (НЕ ВЗБИВАЕМ!!!). Добавьте молоко и опять перемешайте (НЕ ВЗБИВАЕМ!!!).

Залейте получившейся омлетной массой мясо и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов (нагрев верх-низ) на 30-35 минут. 

Видео

Ссылка на первоисточник
мясообедрецептыприготовлениезавтракужинедаготовить простовыпечкавкусноготовитькулинария
Обсудить

Картина дня

наверх