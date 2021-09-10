Вкусное мясо в омлете

Рецепт приготовления

Нарежьте свинину на четыре стейка толщиной 2-2,5 сантиметра. Слегка посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте на разогретой сковороде смазанной растительным маслом по 2-3 минуты с каждой стороны. Стейки выложите в форму для запекания. Каждый кусок мяса смажьте майонезом и на каждый стейк положите сыр, натёртый на крупной тёрке.

Перейдем к омлетной массеу. В глубокую чашу вбейте яйца, немного посолите и перемешайте до однородности (НЕ ВЗБИВАЕМ!!!). Добавьте молоко и опять перемешайте (НЕ ВЗБИВАЕМ!!!).

Залейте получившейся омлетной массой мясо и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов (нагрев верх-низ) на 30-35 минут.