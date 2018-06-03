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Четыре вкуса

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Маринованный чеснок холодным способом

Приготовленный таким образом чеснок сохраняет большинство полезных свойств!

Ингредиенты

  • Чеснок — 1 кг
  • Вода — 600 мл
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Черный перец горошком — 7 шт.
  • Гвоздика — 10 бутонов
  • Уксус — 3 ст. л.
  • Соль — 2 ст. ложки

Приготовление

Чеснок очищаем от верхней шелухи. Далее можно оставить головку целой или разделить на зубчики.

В кастрюлю наливаем воду, кладем соль, сахар, перец и гвоздику. Доводим до кипения, снимаем с огня.

Добавляем в полученный маринад уксус. Чеснок складываем в предварительно обработанную паром чистую банку и заливаем до верху маринадом. Закатываем банки жестяными крышками и убираем в прохладное место,но не в холодильник. Маринованный чеснок холодным способом готов к употреблению через два месяца.

Приятного аппетита!

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