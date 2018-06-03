Приготовленный таким образом чеснок сохраняет большинство полезных свойств!
Ингредиенты
- Чеснок — 1 кг
- Вода — 600 мл
- Сахар — 4 ст. л.
- Черный перец горошком — 7 шт.
- Гвоздика — 10 бутонов
- Уксус — 3 ст. л.
- Соль — 2 ст. ложки
Приготовление
Чеснок очищаем от верхней шелухи. Далее можно оставить головку целой или разделить на зубчики.
Добавляем в полученный маринад уксус. Чеснок складываем в предварительно обработанную паром чистую банку и заливаем до верху маринадом. Закатываем банки жестяными крышками и убираем в прохладное место,но не в холодильник. Маринованный чеснок холодным способом готов к употреблению через два месяца.
Приятного аппетита!
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