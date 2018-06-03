Приготовленный таким образом чеснок сохраняет большинство полезных свойств!

Ингредиенты

Чеснок — 1 кг

Вода — 600 мл

Сахар — 4 ст. л.

Черный перец горошком — 7 шт.

Гвоздика — 10 бутонов

Уксус — 3 ст. л.

Соль — 2 ст. ложки

Приготовление

Чеснок очищаем от верхней шелухи. Далее можно оставить головку целой или разделить на зубчики.

В кастрюлю наливаем воду, кладем соль, сахар, перец и гвоздику. Доводим до кипения, снимаем с огня.

Добавляем в полученный маринад уксус. Чеснок складываем в предварительно обработанную паром чистую банку и заливаем до верху маринадом. Закатываем банки жестяными крышками и убираем в прохладное место,но не в холодильник. Маринованный чеснок холодным способом готов к употреблению через два месяца.

Приятного аппетита!