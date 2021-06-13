Готовим оладьи из печени и риса

Ингредиенты
- печень - 700 гр.
- рис - 0,5 ст.
- сало - 200 гр.
- яйцо куриное - 2 шт.
- лук репчатый - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- мука пшеничная - 5 ст.л.
- соль
- молотый черный перец
- растительное масло
Рецепт приготовления
1. Рис варим до полной готовности в подсоленной воде. Воду сливаем и даем вареному рису остыть.
2. Овощи чистим, а печень и сало промоем под холодной водой.
3. На мясорубке прокрутим сало, печень и очищенные морковь с луком.
4. Добавляем к прокрученным продуктам куриные яйца, остывший вареный рис и муку. Солим и перчим по своему вкусу. Хорошо перемешиваем нашу печеночную массу.
5. Жарим оладьи из печени на среднем огне на разогретом в сковороде растительном масле с двух сторон ( примерно по 3- 4 минуты с каждой стороны).
Свежие комментарии