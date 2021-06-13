Готовим оладьи из печени и риса

Рецепт приготовления

1. Рис варим до полной готовности в подсоленной воде. Воду сливаем и даем вареному рису остыть.

2. Овощи чистим, а печень и сало промоем под холодной водой.

3. На мясорубке прокрутим сало, печень и очищенные морковь с луком.

4. Добавляем к прокрученным продуктам куриные яйца, остывший вареный рис и муку. Солим и перчим по своему вкусу. Хорошо перемешиваем нашу печеночную массу.

5. Жарим оладьи из печени на среднем огне на разогретом в сковороде растительном масле с двух сторон ( примерно по 3- 4 минуты с каждой стороны).