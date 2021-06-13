Четыре вкуса

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Готовим оладьи из печени и риса

Фото к рецепту: Оладьи из печени и риса

Ингредиенты

  • печень - 700 гр.
  • рис - 0,5 ст.
  • сало - 200 гр.
  • яйцо куриное - 2 шт.
  • лук репчатый - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • мука пшеничная - 5 ст.л.
  • соль
  • молотый черный перец
  • растительное масло

Рецепт приготовления

1. Рис варим до полной готовности в подсоленной воде. Воду сливаем и даем вареному рису остыть.

2. Овощи чистим, а печень и сало промоем под холодной водой.

3. На мясорубке прокрутим сало, печень и очищенные морковь с луком.

4. Добавляем к прокрученным продуктам куриные яйца, остывший вареный рис и муку. Солим и перчим по своему вкусу. Хорошо перемешиваем нашу печеночную массу.

5. Жарим оладьи из печени на среднем огне на разогретом в сковороде растительном масле с двух сторон ( примерно по 3- 4 минуты с каждой стороны).

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