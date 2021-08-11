Холодная закуска из баклажанов с перцами

Ингредиенты
- баклажан - 3 шт.
- перец болгарский - 3-4 шт.
- петрушка - 1/2 пучка
- растительное масло - 50 мл
- уксус бальзамический - 1 ст.л.
- сахар - 0,5 ст.л.
- перец черный молотый - 0,5 ч.л.
- соль -
Рецепт приготовления
Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности при температуре около 200 градусов (баклажаны 30-40 минут, перцы - 20-23 минут). Очистить от кожицы и порезать произвольными кусочками. Приготовить заправку. Смешать растительное масло, уксус, сахар, соль и молотый перец. Хорошо перемешать, чтобы растворились соль и сахар. Добавить порезанную петрушку.
Порезанные баклажаны и перцы выложить в посуду слоями, полить заправкой. При приготовлении большого количества закуски каждый слой баклажанов и перцев поливать заправкой. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов, можно на сутки.
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