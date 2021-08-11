Холодная закуска из баклажанов с перцами

Рецепт приготовления

Баклажаны и перцы запечь в духовке до готовности при температуре около 200 градусов (баклажаны 30-40 минут, перцы - 20-23 минут). Очистить от кожицы и порезать произвольными кусочками. Приготовить заправку. Смешать растительное масло, уксус, сахар, соль и молотый перец. Хорошо перемешать, чтобы растворились соль и сахар. Добавить порезанную петрушку.

Порезанные баклажаны и перцы выложить в посуду слоями, полить заправкой. При приготовлении большого количества закуски каждый слой баклажанов и перцев поливать заправкой. Накрыть и поставить в холодильник на 12 часов, можно на сутки.