Простой и очень вкусный салат «Красное море» составит конкуренцию на вашем столе, всем праздничным салатам.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 г
- Сыр 100 г
- Помидор 2 шт
- Зубчик чеснока 2 шт
- Майонез 2 ст. л.
Приготовление:
- Помидоры промыть, чеснок очистить.
- В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
- Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
- Добавить майонез.
- Перемешать салат.
- Выложить в салатницу.
- Салат «Красное море» готов. Можно подавать к праздничному столу.
Приятного аппетита!
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