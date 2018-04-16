Четыре вкуса

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Салат «Красное море»

Простой и очень вкусный салат «Красное море» составит конкуренцию на вашем столе, всем праздничным салатам.
Салат Красное море
Ингредиенты:
  • Крабовые палочки 200 г
  • Сыр 100 г
  • Помидор 2 шт
  • Зубчик чеснока 2 шт
  • Майонез 2 ст. л.
Приготовление:
  1. Помидоры промыть, чеснок очистить.Помидоры промыть, чеснок очистить.
  2. В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.В миску нарезать соломкой помидоры и добавить прессованный чеснок.
  3. Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.Добавить нарезанные крабовые палочки и тертый сыр.
  4. Добавить майонез.Добавить майонез.
  5. Перемешать салат.Перемешать салат.
  6. Выложить в салатницу.Выложить в салатницу.
  7. Салат «Красное море»Салат «Красное море» готов. Можно подавать к праздничному столу.

Приятного аппетита!

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