Простой и очень вкусный салат «Красное море» составит конкуренцию на вашем столе, всем праздничным салатам.



Ингредиенты: Крабовые палочки 200 г

Сыр 100 г

Помидор 2 шт

Зубчик чеснока 2 шт

Майонез 2 ст. л.

Приготовление: