Курица в сырном соусе

Помидоры черри разрезать на 2-4 части, если мелкие не разрезайте. Сыр фета поместить в огнеупорную форму, вокруг выложить помидоры, посыпать специями и полить растительным маслом. Отправить запекаться в разогретую духовку на 10-15 минут при 190*С.

Куриную грудку разрезать вдоль на 3 части. Посолить, поперчить, добавить любимые специи и растительное масло. Перемешать и обжарить на сковороде с двух сторон по 3-4 минутки на умеренном огне.

Фету с помидорами достать из духовки, перемешать, и покрыть соусом курочку. Подавать к столу с пылу с жару с зеленью. Приятного аппетита!