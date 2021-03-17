Четыре вкуса

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Курица в сырном соусе

Фото к рецепту: Курица в сырном соусе

Ингредиенты

  • куриная грудка – 1 шт.
  • фета (фетакса) – 280-300 гр.
  • помидоры черри – 380-400 гр.
  • растительное масло – 2-3 стл.
  • соль
  • черный перец
  • специи (розмарин, базилик, итальянские травы, сухой чеснок, паприка, кориандр)

Пошаговый рецепт приготовления

Помидоры черри разрезать на 2-4 части, если мелкие не разрезайте. Сыр фета поместить в огнеупорную форму, вокруг выложить помидоры, посыпать специями и полить растительным маслом. Отправить запекаться в разогретую духовку на 10-15 минут при 190*С.

Куриную грудку разрезать вдоль на 3 части. Посолить, поперчить, добавить любимые специи и растительное масло. Перемешать и обжарить на сковороде с двух сторон по 3-4 минутки на умеренном огне.

Фету с помидорами достать из духовки, перемешать, и покрыть соусом курочку. Подавать к столу с пылу с жару с зеленью. Приятного аппетита!

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