Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 421 подписчик

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Рецепты вкусных пончиков из творога

Фото к рецепту: Воздушные творожные пончики

Ингредиенты

  • творог - 500 г
  • мука - 270 г
  • куриные яйца с1 - 3 шт
  • сахар - 60 г
  • сметана - 100 г
  • сода - 1 ч.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • растительное масло (для фритюра) – 400 мл

Рецепт приготовления

Яйца вбиваем в глубокую чашу, добавляем сахар, соль и взбиваем буквально пару минут до растворения сахара и появления пены. Теперь к яйцам добавляем творог, сметану и ещё раз хорошо смешиваем. В полученную массу просеиваем муку и соду, замешиваем густое и липкое тесто.

В сотейник наливаем растительное масло и ставим на плиту нагреваться. Формируем пончики, для удобства руки можно смазать водой, либо растительным маслом, но лучше всего припылить руки мукой и тогда скатывать шарики. Пончики делаем размером с грецкий орех.

Жарим пончики до золотистого цвета, на это уходит примерно 4-5 минут и периодически их помешивая. Сразу слишком много не кладите, чтобы они получились ровными, они должны свободно плавать в масле и учитывайте то, что они увеличатся при жарке в два раза. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, для того чтобы стёк лишний жир.

Пончики получаются не очень сладкие, поэтому сверху можно присыпать сахарной пудрой.

Лучше всего их употреблять пока не ещё теплые и корочка хрустящая. Мякиш внутри получается очень воздушный.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
обедрецепты пончиковрецептыприготовлениеТворогзавтракпончикидесертыужинвкусностиготовкавкусно

Картина дня

наверх