Рецепты вкусных пончиков из творога

Яйца вбиваем в глубокую чашу, добавляем сахар, соль и взбиваем буквально пару минут до растворения сахара и появления пены. Теперь к яйцам добавляем творог, сметану и ещё раз хорошо смешиваем. В полученную массу просеиваем муку и соду, замешиваем густое и липкое тесто.

В сотейник наливаем растительное масло и ставим на плиту нагреваться. Формируем пончики, для удобства руки можно смазать водой, либо растительным маслом, но лучше всего припылить руки мукой и тогда скатывать шарики. Пончики делаем размером с грецкий орех.

Жарим пончики до золотистого цвета, на это уходит примерно 4-5 минут и периодически их помешивая. Сразу слишком много не кладите, чтобы они получились ровными, они должны свободно плавать в масле и учитывайте то, что они увеличатся при жарке в два раза. Готовые пончики выкладываем на бумажные полотенца, для того чтобы стёк лишний жир.

Пончики получаются не очень сладкие, поэтому сверху можно присыпать сахарной пудрой.

Лучше всего их употреблять пока не ещё теплые и корочка хрустящая. Мякиш внутри получается очень воздушный.

Кушать подано!