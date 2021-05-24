Свинина в соево-имбирном маринаде

Ингредиенты
- свиная шея – 1 кг.
- лук репчатый – 1 шт.
- имбирь – 2 ч.л.
- лимон – 1 шт.
- соус соевый – 2 ст.л.
- перец жгучий – 1 шт.
- чеснок – 5-7 зубчиков
- мед – 1- 2 ст.л.
- петрушка – 1 пучок
- масло растительное – 3 ст.л.
- соль и перец
Рецепт приготовления
Мясо хорошенько промойте, луковицу и чеснок очистите от шелухи.
Лук порежьте на мелкие кубики, перец очистите от зёрен и мелко порежьте, чеснок пропустите через пресс.
В посуду налить растительное масло.
Добавьте соевый соус, мёд, имбирь, соль, молотый чёрный перец и перемешайте.
В полученный маринад положите лук, жгучий перец, чеснок.
Перемешайте и дайте маринаду настояться 10-15 минут, нарезав в это время мясо на шашлычные кусочки.
Порезанные кусочки мяса положите в маринад, тщательно перемешайте и дайте настояться 2-4 часа под пищевой пленкой в холодильнике.
Выложите всё содержимое в форму, накройте плотно фольгой и поставьте в разогретую духовку при 190С на 40-45 минут.
После этого все выложите на хорошо прогретую сковороду и обжарьте на сильном огне до образования лёгкой корочки.
Перед окончанием обжарки выдавите сок половины лимона, перемешайте и оставьте на 10 минут, выключив нагрев.
Подайте блюдо с лапшой или с любыми овощами.
Приятного аппетита!
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