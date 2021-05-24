Свинина в соево-имбирном маринаде

Рецепт приготовления

Мясо хорошенько промойте, луковицу и чеснок очистите от шелухи.

Лук порежьте на мелкие кубики, перец очистите от зёрен и мелко порежьте, чеснок пропустите через пресс.

В посуду налить растительное масло.

Добавьте соевый соус, мёд, имбирь, соль, молотый чёрный перец и перемешайте.

В полученный маринад положите лук, жгучий перец, чеснок.

Перемешайте и дайте маринаду настояться 10-15 минут, нарезав в это время мясо на шашлычные кусочки.

Порезанные кусочки мяса положите в маринад, тщательно перемешайте и дайте настояться 2-4 часа под пищевой пленкой в холодильнике.

Выложите всё содержимое в форму, накройте плотно фольгой и поставьте в разогретую духовку при 190С на 40-45 минут.

После этого все выложите на хорошо прогретую сковороду и обжарьте на сильном огне до образования лёгкой корочки.

Перед окончанием обжарки выдавите сок половины лимона, перемешайте и оставьте на 10 минут, выключив нагрев.

Подайте блюдо с лапшой или с любыми овощами.

Приятного аппетита!