Чорба с эстрагоном

- Пока эстрагон не занесло снегом, и он все ещё красуется в саду у товарища, решил нарвать его и приготовить ещё один незатейливый супчик – чорбу с эстрагоном
Вот эту чорбу я заправлю, как положено мукой, яйцом и сметаной. Вернее не сметаной, а кислым кефиром, он у меня подкислителем тут будет вместо борша (кваса).
Сегодня мало текста, только готовка. Прикупите продукты и готовим.
А набор продуктов таков:
Все овощи, мясо режем кубиком.
В кастрюле на 3-4 литра варим все наши нарезанные продукты, закладывая их в суп, в порядке продолжительности приготовления. С начала лук, сельдерей, морковь, пастернак. После картофель и под конец перец. Рис отварить отдельно.
Муку смешать с кефиром и вбить три желтка.
Сразу после перца добавить копчёное мясо.
Эстрагон (тархун), укроп, петрушку мелко порезать.
Вкинуть зелень в суп. Посолить, поперчить. Учесть соленость мяса.
Добавить заранее отваренный рис.
Влить заправку из кефира и яиц.
Довести до кипения поправить соль и через минуту выключить.
Приятного аппетита!
Сегодня мало текста, только готовка. Прикупите продукты и готовим.
А набор продуктов таков:
- 70 - 100 г эстрагона
- ¼ корня сельдерея
- ¼ корня пастернака
- 1 луковицы
- 1 морковки
- 1-2 сладких перцев
- 1-2 картофелин
- 100 г копченой грудинки (это можно упустить, но я не удержался)
- горсть риса
- немного петрушки и укропа
- соль, черный молотый перец
Для заправки:
- 300 г кефира
- 3 яичных желтка
- 1 ст. л. (с горкой) муки
Все овощи, мясо режем кубиком.
В кастрюле на 3-4 литра варим все наши нарезанные продукты, закладывая их в суп, в порядке продолжительности приготовления. С начала лук, сельдерей, морковь, пастернак. После картофель и под конец перец. Рис отварить отдельно.
Муку смешать с кефиром и вбить три желтка.
Сразу после перца добавить копчёное мясо.
Эстрагон (тархун), укроп, петрушку мелко порезать.
Вкинуть зелень в суп. Посолить, поперчить. Учесть соленость мяса.
Добавить заранее отваренный рис.
Влить заправку из кефира и яиц.
Довести до кипения поправить соль и через минуту выключить.
Приятного аппетита!
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