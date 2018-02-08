Чорба с эстрагоном

70 - 100 г эстрагона

¼ корня сельдерея

¼ корня пастернака

1 луковицы

1 морковки

1-2 сладких перцев

1-2 картофелин

100 г копченой грудинки (это можно упустить, но я не удержался)

горсть риса

немного петрушки и укропа

соль, черный молотый перец

Сегодня мало текста, только готовка. Прикупите продукты и готовим.

Для заправки:

300 г кефира

3 яичных желтка

1 ст. л. (с горкой) муки

Все овощи, мясо режем кубиком.В кастрюле на 3-4 литра варим все наши нарезанные продукты, закладывая их в суп, в порядке продолжительности приготовления. С начала лук, сельдерей, морковь, пастернак. После картофель и под конец перец. Рис отварить отдельно.Муку смешать с кефиром и вбить три желтка.Сразу после перца добавить копчёное мясо.Эстрагон (тархун), укроп, петрушку мелко порезать.Вкинуть зелень в суп. Посолить, поперчить. Учесть соленость мяса.Добавить заранее отваренный рис.Влить заправку из кефира и яиц.Довести до кипения поправить соль и через минуту выключить.Приятного аппетита!