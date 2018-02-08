Четыре вкуса

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Чорба с эстрагоном

Пока эстрагон не занесло снегом, и он все ещё красуется в саду у товарища, решил нарвать его и приготовить ещё один незатейливый супчик – чорбу с эстрагоном
Вот эту чорбу я заправлю, как положено мукой, яйцом и сметаной. Вернее не сметаной, а кислым кефиром, он у меня подкислителем тут будет вместо борша (кваса).
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Сегодня мало текста, только готовка. Прикупите продукты и готовим.
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А набор продуктов таков:
  • 70 - 100 г эстрагона
  • ¼ корня сельдерея
  • ¼ корня пастернака
  • 1 луковицы
  • 1 морковки
  • 1-2 сладких перцев
  • 1-2 картофелин
  • 100 г копченой грудинки (это можно упустить, но я не удержался)
  • горсть риса
  • немного петрушки и укропа
  • соль, черный молотый перец
DSC_0223.jpg

Для заправки:

  • 300 г кефира
  • 3 яичных желтка
  • 1 ст. л. (с горкой) муки

Все овощи, мясо режем кубиком.
DSC_0213.jpg
В кастрюле на 3-4 литра варим все наши нарезанные продукты, закладывая их в суп, в порядке продолжительности приготовления. С начала лук, сельдерей, морковь, пастернак. После картофель и под конец перец. Рис отварить отдельно.
DSC_0214.jpg
Муку смешать с кефиром и вбить три желтка.
DSC_0225.jpg
Сразу после перца добавить копчёное мясо.
DSC_0228.jpg
Эстрагон (тархун), укроп, петрушку мелко порезать.
DSC_0220.jpg
Вкинуть зелень в суп. Посолить, поперчить. Учесть соленость мяса.
DSC_0234.jpg
Добавить заранее отваренный рис.

DSC_0242.jpg
Влить заправку из кефира и яиц.
DSC_0343.jpg
Довести до кипения поправить соль и через минуту выключить.
DSC_0468.jpg
DSC_0434.jpg
Приятного аппетита!
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