Салат «Хе» по-корейски с рыбой

Данный салат имеет необыкновенное название «Хе». Он считается национальной закуской Корейской страны. Как правило, его приготовление — это мариновка разного овоща, а также любого из видов мяса. В редких случаях вместо мяса может применяться рыба. Обычно используют любую рыбу, в которой минимальное количество косточек. Это могут быть: семга, кета, форель, горбуша. Можно применить менее дорогостоящую рыбу, например минтай. Взяв любую из вышеперечисленных основ, в итоге выходит вкуснейший салат-закуска.

Список требуемых ингредиентов

Чеснок – 3 дольки

Растительное масло – 3 столовой ложки

Молотый горький перец (желательно черный) – по своему вкусу

Рыба – 300 грамм

Репчатый лук – 1 шт

Лимон – по своему вкусу

Уксус – 1 столовая ложка

Зелень – по своему вкусу

Морковь – 1 шт

Песок сахарный – по своему вкусу

Свежие огурцы – 1 штука

Кориандр – по своему вкусу

Соль по своему вкусу

Соус соевый – 2 столовой ложки

Начинаем готовить

В первую очередь следует просмотреть рыбу и удалить косточки. Потом хорошо вымыть и с помощью бумажного полотенца высушить. Берем ножик и режем рыбу на небольшие кусочки в виде полосок. Далее следует положить все кусочки в определенную емкость, насыпать немного соли и сахарного песка. Также влейте 9% уксус. Хорошо мешаем. Накрываем рыбу полиэтиленом и ставим в холодильную установку на 7-8 часов для мариновки. Чистим и нарезаем репчатый лук (желательно полукольцами), а также морковку. Ее требуется нарезать в виде соломки (можно применить специальную терку). Продавливаем вес чеснок. Ставим на газовую плиту сковороду и наливаем в нее растительное масло. Когда масло раскалиться, кладем в нее: чеснок, репчатый лук, немного разных специй, а также натертую (порезанную) морковь. Достаньте емкость с рыбой из холодильника и посмотрите ее готовность. Благодаря уксусу, все куски рыбы должны значительно посветлеть. Если рыба готова, то влейте к ней смесь из сковороды и хорошо помешайте. Когда все остынет, порежьте тоненько огурец и, вместе с соевым соусом, также нужно добавить к рыбе. Перемешайте и опять поместите в холодильную установку на 3-4 часа. При подаче блюда, для более красочного вида, на него желательно положить небольшой кусочек лимона (лайма) и зелень.

Представленный салат имеет очень аппетитный вид и волшебный вкус! К огромному нашему сожалению все вкуснятины имеют плохую особенность — быстро заканчиваться. Эта закуска не портится, даже находясь в холодильной установке несколько суток.

Желаю вам приятного аппетита!