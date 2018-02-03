Салат «Хе» по-корейски с рыбой

Данный салат имеет необыкновенное название «Хе». Он считается национальной закуской Корейской страны. Как правило, его приготовление — это мариновка разного овоща, а также любого из видов мяса. В редких случаях вместо мяса может применяться рыба. Обычно используют любую рыбу, в которой минимальное количество косточек. Это могут быть: семга, кета, форель, горбуша. Можно применить менее дорогостоящую рыбу, например минтай. Взяв любую из вышеперечисленных основ, в итоге выходит вкуснейший салат-закуска.
Список требуемых ингредиентов
- Чеснок – 3 дольки
- Растительное масло – 3 столовой ложки
- Молотый горький перец (желательно черный) – по своему вкусу
- Рыба – 300 грамм
- Репчатый лук – 1 шт
- Лимон – по своему вкусу
- Уксус – 1 столовая ложка
- Зелень – по своему вкусу
- Морковь – 1 шт
- Песок сахарный – по своему вкусу
- Свежие огурцы – 1 штука
- Кориандр – по своему вкусу
- Соль по своему вкусу
- Соус соевый – 2 столовой ложки
Начинаем готовить
- В первую очередь следует просмотреть рыбу и удалить косточки. Потом хорошо вымыть и с помощью бумажного полотенца высушить. Берем ножик и режем рыбу на небольшие кусочки в виде полосок. Далее следует положить все кусочки в определенную емкость, насыпать немного соли и сахарного песка. Также влейте 9% уксус.
- Хорошо мешаем. Накрываем рыбу полиэтиленом и ставим в холодильную установку на 7-8 часов для мариновки. Чистим и нарезаем репчатый лук (желательно полукольцами), а также морковку. Ее требуется нарезать в виде соломки (можно применить специальную терку). Продавливаем вес чеснок. Ставим на газовую плиту сковороду и наливаем в нее растительное масло.
- Когда масло раскалиться, кладем в нее: чеснок, репчатый лук, немного разных специй, а также натертую (порезанную) морковь. Достаньте емкость с рыбой из холодильника и посмотрите ее готовность. Благодаря уксусу, все куски рыбы должны значительно посветлеть. Если рыба готова, то влейте к ней смесь из сковороды и хорошо помешайте.
- Когда все остынет, порежьте тоненько огурец и, вместе с соевым соусом, также нужно добавить к рыбе. Перемешайте и опять поместите в холодильную установку на 3-4 часа. При подаче блюда, для более красочного вида, на него желательно положить небольшой кусочек лимона (лайма) и зелень.
Представленный салат имеет очень аппетитный вид и волшебный вкус! К огромному нашему сожалению все вкуснятины имеют плохую особенность — быстро заканчиваться. Эта закуска не портится, даже находясь в холодильной установке несколько суток.
Желаю вам приятного аппетита!
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