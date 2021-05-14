Творожный сыр «Хохланд» домашнего производства

Ингредиенты
- кефир 3.2% - 1 литр
- зелень – 2 ст.л.
- соль - 1/3 ч.л.
- чеснок сушеный – 1 /2 ч.л.
Рецепт приготовления
1. Кладем кефир в морозилку, где-то на сутки, до полной заморозки.
Его лучше покупать в тетропаке, так будет проще вынимать кефир.
Достаемс из морозилки и срезаем упаковку, разделяем лёд на 2 части для удобства.
Проще взять 2 упаковки по 0.5 литра
Кладем лёд на дуршлаг. Густая масса останется в дуршлаге, а вода стечет.
Все размораживается примерно за 12 часов
После этого массу выложить в миску и добавить зелень, соль и чеснок. Все смешать до однородности.
Сыр готов!
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