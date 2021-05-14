Творожный сыр «Хохланд» домашнего производства

Рецепт приготовления

1. Кладем кефир в морозилку, где-то на сутки, до полной заморозки.

Его лучше покупать в тетропаке, так будет проще вынимать кефир.

Достаемс из морозилки и срезаем упаковку, разделяем лёд на 2 части для удобства.

Проще взять 2 упаковки по 0.5 литра

Кладем лёд на дуршлаг. Густая масса останется в дуршлаге, а вода стечет.

Все размораживается примерно за 12 часов

После этого массу выложить в миску и добавить зелень, соль и чеснок. Все смешать до однородности.

Сыр готов!