Оригинальные закусочные маффины: просто, быстро, вкусно

Маффины – это почти те же кексы, которые мы привыкли готовить. Так думает большинство сладкоежек. А вот кондитерские гуру, хмурясь, говорят, что маффины существенно отличаются от кексов и технологией приготовления, и текстурой теста. В сегодняшней статье мы подробно обсудим рецепт маффинов в духовке.
Рецепт маффинов в силиконовых формочках в духовке известен многим современным хозяйкам. Постепенно заморская выпечка вытесняет славянские сладости в виде пирожков, ароматных пирогов. Вообще, маффины появились на столах примерно в 11 веке. Случилось это в Великобритании. Хотя по некоторым данным простые маффины в духовке готовили еще и немецкие кондитеры. Изначально маффины подавались в виде белого хлеба овального размера. Позже рецепт стал усовершенствоваться, и примерно в 19 веке маффины стали готовить в Америке.
Творожный маффин в духовке – это очень вкусно. Но вам будет интересно узнать, что подобные сладости делятся на две большие группы — английские и американские. Чем же отличается эта выпечка? Все зависит от теста. Так, англичане для приготовления теста используют дрожжевую основу. А вот американские кондитеры отдают предпочтение тесту на кефирной или сметанной основе с добавлением разрыхлителя или столовой соды.
Секреты приготовления:
- традиционно для приготовления маффинов используют пшеничную муку высшего сорта, сливочное масло или маргарин для выпечки, куриные яйца;
- чтобы тесто получалось пышным, необходимо вводить столовую соду или рыхлитель;
- дополнительно в тесто добавляют коровье пастеризованное молоко, сливки, сметану или кефир;
- особый вкус маффинам придает топленый шоколад;
- в маффины принято добавлять измельченные орешки, сухофрукты и цукаты.
Вы можете выбрать один рецепт приготовления маффинов и постоянно его использовать. А измените буквально один ингредиент, и вкус заморской выпечки зазвучит по-новому. Смело добавляйте банановую мякоть, всевозможные ягоды, творожную массу, яблоки, груши и т. д.
Огромной популярностью у кондитеров, как профессионалов, так и любителей, пользуется шоколадный маффин в духовке. Для его приготовления можно использовать маленькие силиконовые формочки или одну большую.
Маффины с курицей в духовке
Безусловно, классические маффины готовятся сладкими. Но сегодня многим пришлись по вкусу так называемые закусочные маффины. В них можно добавить сыр твердых сортов, зелень, бекон или курицу. Получится невероятно вкусно и сытно. Давайте и мы попробуем испечь маффины с добавлением сыра и куриного мяса.
Необходимые ингредиенты
- коровье молоко пастеризованное – 125 мл;
- куриная грудинка охлажденная – 150 г;
- российский сыр – 150 г;
- соль;
- столовая сода – ½ чайн. ложки;
- паприка сладкая молотая – ½ чайн. ложки;
- молотый душистый перец;
- мука ржаная – 50 г;
- яйцо куриное – одна штука;
- пшеничная мука высшего сорта – 225 г;
- рафинированное масло семян подсолнечника – шесть стол. ложек;
- йогурт натуральный без добавок – 150 мл;
- рыхлитель – 1 ½ чайн. ложки.
Как приготовить оригинальные закусочные маффины
- Для приготовления теста нам необходимо взять удобную посуду с высокими бортиками.
- В нее просеиваем пшеничную муку высшего сорта. Добавляем просеянную ржаную муку и смешиваем.
- Вводим указанное количество соли мелкого помола и добавляем пищевую соду. Кстати, соду гасить уксусной кислотой не нужно, с этим справится кисломолочный напиток.
- Сразу же добавим рыхлитель.
- Для аромата и улучшения вкуса добавим немного смеси молотых перцев. Можно использовать только черный душистый перец.
- Филе курицы разморозим при необходимости естественным способом. Снимаем пленку, промываем мясо водой и отвариваем в соленой воде до полной готовности.
- Отварную куриную грудинку остудим и измельчим. Можно нарезать небольшими кусочками или разобрать филе на волокна.
- Российский сыр натираем на терке с крупной перфорацией.
- Мы уже тщательно перемешали все сыпучие компоненты. Отправляем к ним отварное куриное мясо. Далее высыпаем сырную массу.
- Все компоненты хорошенечко перемешиваем столовой ложкой или лопаткой.
- Для придания маффинам особого аромата добавим немного молотой сладкой паприки. Еще раз хорошенько перемешаем.
- В отдельную тарелку с высокими бортиками наливаем коровье пастеризованное молоко.
- Вливаем натуральный йогурт, без добавок, красителей, консервантов и т. п. Вводим куриное яйцо, рафинированное масло семян подсолнечника.
- Все ингредиенты взбиваем вручную венчиком, чтобы получилась масса однородной консистенции.
- Вливаем жидкую смесь в емкость с сыпучими компонентами.
- Снова все тщательно перемешиваем до однородности.
- Подготавливаем силиконовые формочки. При необходимости смазываем их дно и стенки небольшим количеством рафинированного масла семян подсолнечника.
- Заполнять каждую форму нужно не более чем на 2/3 части, поскольку в процессе тепловой обработки тесто будет увеличиваться в объеме и может вытечь из формочки.
- Отправляем формочки с содержимым в духовой шкаф. Заранее прогреваем духовку до температурного порога в 200°.
- Время выпекания маффинов варьируется от 25 до 35 минут. Они обязательно должны приобрести золотистый оттенок.
- Приготовленную выпечку остужаем, а затем аккуратно извлекаем из формочек и подаем к столу.
Маффины – невероятно вкусная выпечка, которую можно приготовить практически без труда, да еще и на скорую руку. Выбирайте любые наполнители и добавки, чтобы разнообразить вкус традиционных маффинов. Помните, что такая выпечка необязательно должна быть сладкой. Многим гурманам полюбился вкус маффинов с добавлением сыра, мяса, грибов.
Приятного аппетита!
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