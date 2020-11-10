Оригинальные закусочные маффины: просто, быстро, вкусно

Маффины – это почти те же кексы, которые мы привыкли готовить. Так думает большинство сладкоежек. А вот кондитерские гуру, хмурясь, говорят, что маффины существенно отличаются от кексов и технологией приготовления, и текстурой теста. В сегодняшней статье мы подробно обсудим рецепт маффинов в духовке.

Рецепт маффинов в силиконовых формочках в духовке известен многим современным хозяйкам. Постепенно заморская выпечка вытесняет славянские сладости в виде пирожков, ароматных пирогов. Вообще, маффины появились на столах примерно в 11 веке. Случилось это в Великобритании. Хотя по некоторым данным простые маффины в духовке готовили еще и немецкие кондитеры. Изначально маффины подавались в виде белого хлеба овального размера. Позже рецепт стал усовершенствоваться, и примерно в 19 веке маффины стали готовить в Америке.

Творожный маффин в духовке – это очень вкусно. Но вам будет интересно узнать, что подобные сладости делятся на две большие группы — английские и американские. Чем же отличается эта выпечка? Все зависит от теста. Так, англичане для приготовления теста используют дрожжевую основу. А вот американские кондитеры отдают предпочтение тесту на кефирной или сметанной основе с добавлением разрыхлителя или столовой соды.

Секреты приготовления:

традиционно для приготовления маффинов используют пшеничную муку высшего сорта, сливочное масло или маргарин для выпечки, куриные яйца;

чтобы тесто получалось пышным, необходимо вводить столовую соду или рыхлитель;

дополнительно в тесто добавляют коровье пастеризованное молоко, сливки, сметану или кефир;

особый вкус маффинам придает топленый шоколад;

маффинам придает топленый шоколад; в маффины принято добавлять измельченные орешки, сухофрукты и цукаты.

Вы можете выбрать один рецепт приготовления маффинов и постоянно его использовать. А измените буквально один ингредиент, и вкус заморской выпечки зазвучит по-новому. Смело добавляйте банановую мякоть, всевозможные ягоды, творожную массу, яблоки, груши и т. д.

Огромной популярностью у кондитеров, как профессионалов, так и любителей, пользуется шоколадный маффин в духовке. Для его приготовления можно использовать маленькие силиконовые формочки или одну большую.

Маффины с курицей в духовке

Безусловно, классические маффины готовятся сладкими. Но сегодня многим пришлись по вкусу так называемые закусочные маффины. В них можно добавить сыр твердых сортов, зелень, бекон или курицу. Получится невероятно вкусно и сытно. Давайте и мы попробуем испечь маффины с добавлением сыра и куриного мяса.

Необходимые ингредиенты

коровье молоко пастеризованное – 125 мл;

куриная грудинка охлажденная – 150 г;

российский сыр – 150 г;

соль;

столовая сода – ½ чайн. ложки;

паприка сладкая молотая – ½ чайн. ложки;

молотый душистый перец;

мука ржаная – 50 г;

яйцо куриное – одна штука;

пшеничная мука высшего сорта – 225 г;

рафинированное масло семян подсолнечника – шесть стол. ложек;

йогурт натуральный без добавок – 150 мл;

рыхлитель – 1 ½ чайн. ложки.

Как приготовить оригинальные закусочные маффины

Для приготовления теста нам необходимо взять удобную посуду с высокими бортиками. В нее просеиваем пшеничную муку высшего сорта. Добавляем просеянную ржаную муку и смешиваем. Вводим указанное количество соли мелкого помола и добавляем пищевую соду. Кстати, соду гасить уксусной кислотой не нужно, с этим справится кисломолочный напиток. Сразу же добавим рыхлитель. Для аромата и улучшения вкуса добавим немного смеси молотых перцев. Можно использовать только черный душистый перец. Филе курицы разморозим при необходимости естественным способом. Снимаем пленку, промываем мясо водой и отвариваем в соленой воде до полной готовности. Отварную куриную грудинку остудим и измельчим. Можно нарезать небольшими кусочками или разобрать филе на волокна. Российский сыр натираем на терке с крупной перфорацией. Мы уже тщательно перемешали все сыпучие компоненты. Отправляем к ним отварное куриное мясо. Далее высыпаем сырную массу. Все компоненты хорошенечко перемешиваем столовой ложкой или лопаткой. Для придания маффинам особого аромата добавим немного молотой сладкой паприки. Еще раз хорошенько перемешаем. В отдельную тарелку с высокими бортиками наливаем коровье пастеризованное молоко. Вливаем натуральный йогурт, без добавок, красителей, консервантов и т. п. Вводим куриное яйцо, рафинированное масло семян подсолнечника. Все ингредиенты взбиваем вручную венчиком, чтобы получилась масса однородной консистенции. Вливаем жидкую смесь в емкость с сыпучими компонентами. Снова все тщательно перемешиваем до однородности. Подготавливаем силиконовые формочки. При необходимости смазываем их дно и стенки небольшим количеством рафинированного масла семян подсолнечника. Заполнять каждую форму нужно не более чем на 2/3 части, поскольку в процессе тепловой обработки тесто будет увеличиваться в объеме и может вытечь из формочки. Отправляем формочки с содержимым в духовой шкаф. Заранее прогреваем духовку до температурного порога в 200°. Время выпекания маффинов варьируется от 25 до 35 минут. Они обязательно должны приобрести золотистый оттенок. Приготовленную выпечку остужаем, а затем аккуратно извлекаем из формочек и подаем к столу.

Маффины – невероятно вкусная выпечка, которую можно приготовить практически без труда, да еще и на скорую руку. Выбирайте любые наполнители и добавки, чтобы разнообразить вкус традиционных маффинов. Помните, что такая выпечка необязательно должна быть сладкой. Многим гурманам полюбился вкус маффинов с добавлением сыра, мяса, грибов.

Приятного аппетита!