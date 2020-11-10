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Оригинальные закусочные маффины: просто, быстро, вкусно

Маффины – это почти те же кексы, которые мы привыкли готовить. Так думает большинство сладкоежек. А вот кондитерские гуру, хмурясь, говорят, что маффины существенно отличаются от кексов и технологией приготовления, и текстурой теста. В сегодняшней статье мы подробно обсудим рецепт маффинов в духовке.

Рецепт маффинов в силиконовых формочках в духовке известен многим современным хозяйкам. Постепенно заморская выпечка вытесняет славянские сладости в виде пирожков, ароматных пирогов. Вообще, маффины появились на столах примерно в 11 веке. Случилось это в Великобритании. Хотя по некоторым данным простые маффины в духовке готовили еще и немецкие кондитеры. Изначально маффины подавались в виде белого хлеба овального размера. Позже рецепт стал усовершенствоваться, и примерно в 19 веке маффины стали готовить в Америке.

Творожный маффин в духовке – это очень вкусно. Но вам будет интересно узнать, что подобные сладости делятся на две большие группы — английские и американские. Чем же отличается эта выпечка? Все зависит от теста. Так, англичане для приготовления теста используют дрожжевую основу. А вот американские кондитеры отдают предпочтение тесту на кефирной или сметанной основе с добавлением разрыхлителя или столовой соды.

Секреты приготовления:

  • традиционно для приготовления маффинов используют пшеничную муку высшего сорта, сливочное масло или маргарин для выпечки, куриные яйца;
  • чтобы тесто получалось пышным, необходимо вводить столовую соду или рыхлитель;
  • дополнительно в тесто добавляют коровье пастеризованное молоко, сливки, сметану или кефир;
  • особый вкус маффинам придает топленый шоколад;
  • в маффины принято добавлять измельченные орешки, сухофрукты и цукаты.

Вы можете выбрать один рецепт приготовления маффинов и постоянно его использовать. А измените буквально один ингредиент, и вкус заморской выпечки зазвучит по-новому. Смело добавляйте банановую мякоть, всевозможные ягоды, творожную массу, яблоки, груши и т. д.

Огромной популярностью у кондитеров, как профессионалов, так и любителей, пользуется шоколадный маффин в духовке. Для его приготовления можно использовать маленькие силиконовые формочки или одну большую.

Маффины с курицей в духовке

Безусловно, классические маффины готовятся сладкими. Но сегодня многим пришлись по вкусу так называемые закусочные маффины. В них можно добавить сыр твердых сортов, зелень, бекон или курицу. Получится невероятно вкусно и сытно. Давайте и мы попробуем испечь маффины с добавлением сыра и куриного мяса.

Необходимые ингредиенты

  • коровье молоко пастеризованное – 125 мл;
  • куриная грудинка охлажденная – 150 г;
  • российский сыр – 150 г;
  • соль;
  • столовая сода – ½ чайн. ложки;
  • паприка сладкая молотая – ½ чайн. ложки;
  • молотый душистый перец;
  • мука ржаная – 50 г;
  • яйцо куриное – одна штука;
  • пшеничная мука высшего сорта – 225 г;
  • рафинированное масло семян подсолнечника – шесть стол. ложек;
  • йогурт натуральный без добавок – 150 мл;
  • рыхлитель – 1 ½ чайн. ложки.

Как приготовить оригинальные закусочные маффины

  1. Для приготовления теста нам необходимо взять удобную посуду с высокими бортиками.
  2. В нее просеиваем пшеничную муку высшего сорта. Добавляем просеянную ржаную муку и смешиваем.
  3. Вводим указанное количество соли мелкого помола и добавляем пищевую соду. Кстати, соду гасить уксусной кислотой не нужно, с этим справится кисломолочный напиток.
  4. Сразу же добавим рыхлитель.
  5. Для аромата и улучшения вкуса добавим немного смеси молотых перцев. Можно использовать только черный душистый перец.
  6. Филе курицы разморозим при необходимости естественным способом. Снимаем пленку, промываем мясо водой и отвариваем в соленой воде до полной готовности.
  7. Отварную куриную грудинку остудим и измельчим. Можно нарезать небольшими кусочками или разобрать филе на волокна.
  8. Российский сыр натираем на терке с крупной перфорацией.
  9. Мы уже тщательно перемешали все сыпучие компоненты. Отправляем к ним отварное куриное мясо. Далее высыпаем сырную массу.
  10. Все компоненты хорошенечко перемешиваем столовой ложкой или лопаткой.
  11. Для придания маффинам особого аромата добавим немного молотой сладкой паприки. Еще раз хорошенько перемешаем.
  12. В отдельную тарелку с высокими бортиками наливаем коровье пастеризованное молоко.
  13. Вливаем натуральный йогурт, без добавок, красителей, консервантов и т. п. Вводим куриное яйцо, рафинированное масло семян подсолнечника.
  14. Все ингредиенты взбиваем вручную венчиком, чтобы получилась масса однородной консистенции.
  15. Вливаем жидкую смесь в емкость с сыпучими компонентами.
  16. Снова все тщательно перемешиваем до однородности.
  17. Подготавливаем силиконовые формочки. При необходимости смазываем их дно и стенки небольшим количеством рафинированного масла семян подсолнечника.
  18. Заполнять каждую форму нужно не более чем на 2/3 части, поскольку в процессе тепловой обработки тесто будет увеличиваться в объеме и может вытечь из формочки.
  19. Отправляем формочки с содержимым в духовой шкаф. Заранее прогреваем духовку до температурного порога в 200°.
  20. Время выпекания маффинов варьируется от 25 до 35 минут. Они обязательно должны приобрести золотистый оттенок.
  21. Приготовленную выпечку остужаем, а затем аккуратно извлекаем из формочек и подаем к столу.

Маффины – невероятно вкусная выпечка, которую можно приготовить практически без труда, да еще и на скорую руку. Выбирайте любые наполнители и добавки, чтобы разнообразить вкус традиционных маффинов. Помните, что такая выпечка необязательно должна быть сладкой. Многим гурманам полюбился вкус маффинов с добавлением сыра, мяса, грибов.

Оригинальные закусочные маффины: просто, быстро, вкусно

Приятного аппетита!

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