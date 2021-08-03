Четыре вкуса

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Компот из слив на зиму

Фото к рецепту: Сливовый компот на зиму

Ингредиенты

  • вода — 2 л.
  • сливы — 500 гр.
  • сахар — 150 гр.
  • кислота лимонная - 1/2 ч.л.

Рецепт приготовления

Сливы промойте, сделайте круговой надрез вокруг косточки, разделите половинки и удалите косточку.

Положите сливы в банку, добавьте сахар и лимонную кислоту.

Залейте кипятком.

Накройте стерилизованной крышкой, закупорьте, проверьте на герметичность, перемешайте до растворения сахара.

Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Пить подано!

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