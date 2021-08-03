Компот из слив на зиму

Рецепт приготовления

Сливы промойте, сделайте круговой надрез вокруг косточки, разделите половинки и удалите косточку.

Тщательно промойте банку и крышку, крышку отправьте стерилизоваться.

Положите сливы в банку, добавьте сахар и лимонную кислоту.

Залейте кипятком.

Накройте стерилизованной крышкой, закупорьте, проверьте на герметичность, перемешайте до растворения сахара.

Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.

Пить подано!