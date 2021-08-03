Компот из слив на зиму

Ингредиенты
- вода — 2 л.
- сливы — 500 гр.
- сахар — 150 гр.
- кислота лимонная - 1/2 ч.л.
Рецепт приготовления
Сливы промойте, сделайте круговой надрез вокруг косточки, разделите половинки и удалите косточку.
Тщательно промойте банку и крышку, крышку отправьте стерилизоваться.
Положите сливы в банку, добавьте сахар и лимонную кислоту.
Залейте кипятком.
Накройте стерилизованной крышкой, закупорьте, проверьте на герметичность, перемешайте до растворения сахара.
Переверните крышками вниз банки, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания.
Пить подано!
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