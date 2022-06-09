Вкусный пирог из песочного теста с клубникой и сментаной

Ингредиенты
на песочное тесто:
пшеничная мука - 250 гр.
сахар - 50 гр.
соль - 0,10 ч.л.
разрыхлитель - 0,5 ч.л.
цедра лимона - 0,5 ч.л.
сливочное масло - 120 гр.
куриное яйцо - 1 шт.
на сметанную заливку:
сметана - 200 гр.
куриное яйцо - 1 шт.
сахар - 50 гр.
крахмал - 10 гр.
ванильный сахар - 0,5 ч.л.
на клубничный слой:
клубника - 400 гр.
сливочное масло - 20 гр.
сахар - 2 ст.л.
кристаллы лимонной кислоты
Рецепт приготовления
Начинаем приготовление песочного теста и высыпаем в объемную миску двести пятьдесят граммов предварительно просеянной пшеничной муки высшего сорта, добавляем в нее щепотку соли, пятьдесят граммов сахара, половину чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки предварительно натертой на мелкой терке цедры лимона и перемешиваем между собой все иингредиенты.
Добавляем в миску с пшеничной мукой сто двадцать граммов размягченного сливочного масла и перетираем массу до однородной крошки, затем разбиваем в миску одно куриное яйцо и перемешиваем между собой все ингредиенты, после чего продолжаем собирать и как бы склеивать тесто в миске руками.
Немного вымешиваем тесто в миске руками и собираем его в комок, который затем кладем в целлофановый пакет и убираем на тридцать минут в холодильник.
Для приготовления заливки выливаем в глубокую миску двести граммов свежей сметаны любой жирности, затем добавляем в нее половину чайной ложки ванильного сахара, пятьдесят граммов сахара, десять граммов крахмала, разбиваем одно куриное яйцо и хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородной глянцевой массы.
Нарезаем крупными кусочками четыреста граммов свежей клубники, которую затем выкладываем в поставленную на включенную плиту сковороду с двадцатью граммами растопленного сливочного масла и перемешивая припускаем.
Добавляем в сковороду с клубникой по вкусу немного кристаллов лимонной кислоты, две столовые ложки сахара, после чего перемешиваем и продолжаем припускать ягоду пять минут на среднем огне плиты, затем снимаем сковороду с плиты и остужаем приготовленную ягоду.
Присыпаем стол небольшим количеством пшеничной муки, после чего выкладываем на него тесто и разминаем его руками, после чего раскатываем тесто скалкой до тонкой лепешки по диаметру немного больше формы для выпечки.
Накручиваем лепешку из песочного теста на скалку и переносим в подходящую форму для запекания, затем прижимаем лепешку руками и распределяем ее в форме делая бортики, после чего убираем излишки теста, которое пригодится для дополнительной выпечки.
Накалываем тесто в форме вилкой и прикрываем его сверху пергаментом, затем высыпаем на пергамент горох, чтобы тесто во время выпекания не поднималось, после чего ставим форму в прогретую до двухсот двадцати градусов духовку на десять-пятнадцать минут.
Достаем форму с подзолотившимся коржом из духовки с попутно приготовленными пятью корзиночками из остатков теста и заполняем приготовленной сметанной заливкой, после чего ставим форму и корзиночки на противень и отправляем в прогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на пятнадцать минут.
По прошествии времени выкладываем в форму равномерным слоем остывшую клубнику и заполняем ягодой корзиночки, после чего ставим их на противень и отправляем в выключенную духовку на десять минут.
По прошествии времени достаем пирог и корзиночки из духовки, после чего освобождаем пирог от формы, нарезаем его порционными кусочками и подаем к столу вместе с корзиночками.
Кушать подано!
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