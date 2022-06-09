Вкусный пирог из песочного теста с клубникой и сментаной

на песочное тесто:

пшеничная мука - 250 гр.

сахар - 50 гр.

соль - 0,10 ч.л.

разрыхлитель - 0,5 ч.л.

цедра лимона - 0,5 ч.л.

сливочное масло - 120 гр.

куриное яйцо - 1 шт.

на сметанную заливку:

сметана - 200 гр.

куриное яйцо - 1 шт.

сахар - 50 гр.

крахмал - 10 гр.

ванильный сахар - 0,5 ч.л.

на клубничный слой:

клубника - 400 гр.

сливочное масло - 20 гр.

сахар - 2 ст.л.

кристаллы лимонной кислоты

Рецепт приготовления

Начинаем приготовление песочного теста и высыпаем в объемную миску двести пятьдесят граммов предварительно просеянной пшеничной муки высшего сорта, добавляем в нее щепотку соли, пятьдесят граммов сахара, половину чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки предварительно натертой на мелкой терке цедры лимона и перемешиваем между собой все иингредиенты.

Добавляем в миску с пшеничной мукой сто двадцать граммов размягченного сливочного масла и перетираем массу до однородной крошки, затем разбиваем в миску одно куриное яйцо и перемешиваем между собой все ингредиенты, после чего продолжаем собирать и как бы склеивать тесто в миске руками.

Немного вымешиваем тесто в миске руками и собираем его в комок, который затем кладем в целлофановый пакет и убираем на тридцать минут в холодильник.

Для приготовления заливки выливаем в глубокую миску двести граммов свежей сметаны любой жирности, затем добавляем в нее половину чайной ложки ванильного сахара, пятьдесят граммов сахара, десять граммов крахмала, разбиваем одно куриное яйцо и хорошо перемешиваем все ингредиенты до однородной глянцевой массы.

Нарезаем крупными кусочками четыреста граммов свежей клубники, которую затем выкладываем в поставленную на включенную плиту сковороду с двадцатью граммами растопленного сливочного масла и перемешивая припускаем.

Добавляем в сковороду с клубникой по вкусу немного кристаллов лимонной кислоты, две столовые ложки сахара, после чего перемешиваем и продолжаем припускать ягоду пять минут на среднем огне плиты, затем снимаем сковороду с плиты и остужаем приготовленную ягоду.

Присыпаем стол небольшим количеством пшеничной муки, после чего выкладываем на него тесто и разминаем его руками, после чего раскатываем тесто скалкой до тонкой лепешки по диаметру немного больше формы для выпечки.

Накручиваем лепешку из песочного теста на скалку и переносим в подходящую форму для запекания, затем прижимаем лепешку руками и распределяем ее в форме делая бортики, после чего убираем излишки теста, которое пригодится для дополнительной выпечки.

Накалываем тесто в форме вилкой и прикрываем его сверху пергаментом, затем высыпаем на пергамент горох, чтобы тесто во время выпекания не поднималось, после чего ставим форму в прогретую до двухсот двадцати градусов духовку на десять-пятнадцать минут.

Достаем форму с подзолотившимся коржом из духовки с попутно приготовленными пятью корзиночками из остатков теста и заполняем приготовленной сметанной заливкой, после чего ставим форму и корзиночки на противень и отправляем в прогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на пятнадцать минут.

По прошествии времени выкладываем в форму равномерным слоем остывшую клубнику и заполняем ягодой корзиночки, после чего ставим их на противень и отправляем в выключенную духовку на десять минут.

По прошествии времени достаем пирог и корзиночки из духовки, после чего освобождаем пирог от формы, нарезаем его порционными кусочками и подаем к столу вместе с корзиночками.

Кушать подано!