Готовим тушеную сою с овощами.
Соя - очень полезный продукт. Помимо высокого содержания белка в ней много витаминов и минералов. Этот ценный продукт точно стоит включить в свой рацион.
Из сои можно приготовить огромное количество различных блюд, как первых, так и вторых. Одним из вкуснейших блюд из сои является гуляш или тушеная соя.
Секретов в приготовлении тушеной сои особо нет. Соевый гуляш готовится точно так же как и мясной. Единственным отличием будет только то, что сою нужно заранее подготовить.
Соя очень долго готовится и замачивать в воде ее стоит не менее чем за 8 часов до начала готовки, а лучше на ночь или на сутки.
С чем же подать
Тушеную сою можно подавать как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к основному гарниру. Отлично к сое подходит рис с горошком, кукурузой и стручковой фасолью или картофельное пюре.
Если же вы хотите получить более легкий прием пищи, то стоит подать сою с легким овощным салатом. Например, салат из огурцов и помидоров подойдет идеально.
Ингредиенты
- Соевые бобы - 2 ст.
- Чеснок - 7 зубчиков
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Томатный соус - 4 ст. л.
- Лавровый лист - 2 шт.
- Паприка молотая - 1 ч.л.
- Черный молотый перец - 0,5 ч.л.
- Чеснок сушеный молотый - 1 ч.л.
- Соль - 2 ч.л.
- Растительное масло - 2 ст. л.
Как приготовить тушеную сою
- Сою промыт и перебрать. Залить холодной водой минимум на 8 часов. Затем воду слить и еще раз промыть сою. Залить чистой водой, добавить немного соли и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и готовить под крышкой 1,5-2 часа. Периодически снимать пенку и следить за уровнем воды. В процессе варки вода будет выкипать и ее количество нужно восстанавливать, чтобы соя не пригорела.
- Лук и чеснок измельчить.
- Морковь натереть на мелкой терке.
- Лук и чеснок обжарить на растительном масле. Затем к обжаренному луку добавить морковь и обжаривать на небольшом огне еще несколько минут.
- Когда соя будет уже практически готова, она станет мягкой и ее легко можно будет раздавить ложкой или вилкой.
- Добавить в кастрюлю с соей обжаренную морковь с луком, томатный соус, специи и попробовать на соль. Готовить еще минут 15-20 под крышкой на маленьком огне.
- Готовую тушеную сою можно подавать сразу же или приготовить с запасом.
- Тушеная соя готова. Такое блюдо можно дополнить любой зеленью или соусом по вкусу.
Приятного аппетита!
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