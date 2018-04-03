Четыре вкуса

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Тушеная соя

Тушеная сояКоличество:6 порцийПодготовка:10 часов ~Готовка:2 часа 30 минут ~

Готовим тушеную сою с овощами.

Соя - очень полезный продукт. Помимо высокого содержания белка в ней много витаминов и минералов. Этот ценный продукт точно стоит включить в свой рацион.

Из сои можно приготовить огромное количество различных блюд, как первых, так и вторых. Одним из вкуснейших блюд из сои является гуляш или тушеная соя.

Секретов в приготовлении тушеной сои особо нет. Соевый гуляш готовится точно так же как и мясной. Единственным отличием будет только то, что сою нужно заранее подготовить.

Соя очень долго готовится и замачивать в воде ее стоит не менее чем за 8 часов до начала готовки, а лучше на ночь или на сутки.

С чем же подать

Тушеную сою можно подавать как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к основному гарниру. Отлично к сое подходит рис с горошком, кукурузой и стручковой фасолью или картофельное пюре.

Если же вы хотите получить более легкий прием пищи, то стоит подать сою с легким овощным салатом. Например, салат из огурцов и помидоров подойдет идеально.

Ингредиенты

Тушеная соя: Ингредиенты
  • Соевые бобы - 2 ст.
  • Чеснок - 7 зубчиков
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Томатный соус - 4 ст. л.
  • Лавровый лист - 2 шт.
  • Паприка молотая - 1 ч.л.
  • Черный молотый перец - 0,5 ч.л.
  • Чеснок сушеный молотый - 1 ч.л.
  • Соль - 2 ч.л.
  • Растительное масло - 2 ст. л.

Как приготовить тушеную сою

  1. Тушеная соя: Сою промыть и отваритьСою промыт и перебрать.
    Залить холодной водой минимум на 8 часов. Затем воду слить и еще раз промыть сою. Залить чистой водой, добавить немного соли и поставить на огонь. Довести до кипения, убавить огонь и готовить под крышкой 1,5-2 часа. Периодически снимать пенку и следить за уровнем воды. В процессе варки вода будет выкипать и ее количество нужно восстанавливать, чтобы соя не пригорела.
  2. Тушеная соя: Измельчить чеснок и лукЛук и чеснок измельчить.
  3. Тушеная соя: Морковь натереть на мелкой теркеМорковь натереть на мелкой терке.
  4. Тушеная соя: Лук обжарить на растительном маслеЛук и чеснок обжарить на растительном масле. Затем к обжаренному луку добавить морковь и обжаривать на небольшом огне еще несколько минут.
  5. Тушеная соя: Довести сою до мягкостиКогда соя будет уже практически готова, она станет мягкой и ее легко можно будет раздавить ложкой или вилкой.
  6. Тушеная соя: Добавить к сое обжаренные овощи и томатный соусДобавить в кастрюлю с соей обжаренную морковь с луком, томатный соус, специи и попробовать на соль. Готовить еще минут 15-20 под крышкой на маленьком огне.
  7. Тушеная соя: Тушим до готовностиГотовую тушеную сою можно подавать сразу же или приготовить с запасом.
  8. Тушеная соя готоваТушеная соя готова. Такое блюдо можно дополнить любой зеленью или соусом по вкусу.

Приятного аппетита!

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