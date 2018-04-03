Готовим тушеную сою с овощами.

Соя - очень полезный продукт. Помимо высокого содержания белка в ней много витаминов и минералов. Этот ценный продукт точно стоит включить в свой рацион.

Из сои можно приготовить огромное количество различных блюд, как первых, так и вторых. Одним из вкуснейших блюд из сои является гуляш или тушеная соя.

Секретов в приготовлении тушеной сои особо нет. Соевый гуляш готовится точно так же как и мясной. Единственным отличием будет только то, что сою нужно заранее подготовить.

Соя очень долго готовится и замачивать в воде ее стоит не менее чем за 8 часов до начала готовки, а лучше на ночь или на сутки.

С чем же подать

Тушеную сою можно подавать как самостоятельное блюдо, так и как дополнение к основному гарниру. Отлично к сое подходит рис с горошком, кукурузой и стручковой фасолью или картофельное пюре.

Если же вы хотите получить более легкий прием пищи, то стоит подать сою с легким овощным салатом. Например, салат из огурцов и помидоров подойдет идеально.