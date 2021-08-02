Слоеные розочки из колбасы

Рецепт приготовления

1. Берем вареную колбасу и нарезаем на полукружочки.

2. Возьмем пласт слоеного теста, (у меня дрожжевое), и раскатаем.

3. Нарежьте тесто на полоски (полоска должна быть немного уже колбасы).

4. На полоски положите колбасу, накладывая друг на друга.

5. В конце теста оставляем пустое место.

6. Заворачиваем состав в форме розы.

7. Готовые розочки выкладываем на смазанную подсолнечным маслом форму и смазываем яйцом.

8. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут.

Кушать подано.