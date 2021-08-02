Слоеные розочки из колбасы

Ингредиенты
- колбаса вареная - 250 гр.
- тесто слоеное - 1 пласт
- яйцо (для смазывания) - 1 шт.
Рецепт приготовления
1. Берем вареную колбасу и нарезаем на полукружочки.
2. Возьмем пласт слоеного теста, (у меня дрожжевое), и раскатаем.
3. Нарежьте тесто на полоски (полоска должна быть немного уже колбасы).
4. На полоски положите колбасу, накладывая друг на друга.
5. В конце теста оставляем пустое место.
6. Заворачиваем состав в форме розы.
7. Готовые розочки выкладываем на смазанную подсолнечным маслом форму и смазываем яйцом.
8. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут.
Кушать подано.
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