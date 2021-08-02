Четыре вкуса

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Слоеные розочки из колбасы

Фото к рецепту: Розочки слоеные из колбасы

Ингредиенты

  • колбаса вареная - 250 гр.
  • тесто слоеное - 1 пласт
  • яйцо (для смазывания) - 1 шт.

Рецепт приготовления

1. Берем вареную колбасу и нарезаем на полукружочки.

2. Возьмем пласт слоеного теста, (у меня дрожжевое), и раскатаем.

3. Нарежьте тесто на полоски (полоска должна быть немного уже колбасы).

4. На полоски положите колбасу, накладывая друг на друга.

5. В конце теста оставляем пустое место.

6. Заворачиваем состав в форме розы.

7. Готовые розочки выкладываем на смазанную подсолнечным маслом форму и смазываем яйцом.

8. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 15-20 минут.

Кушать подано.

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