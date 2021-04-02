Четыре вкуса

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Филе скумбрии с картошкой в духовке

Фото к рецепту: Филе скумбрии с картошкой в духовке

Ингредиенты

  • филе скумбрии - 500 г
  • картошка - 4 штуки
  • сметана (или майонез) - 2-3 ст.л.
  • растительное масло - 1- 2 ст. л
  • сыр - 150 г
  • специи для рыбы - 1 ч.л.
  • перец черный молотый
  • соль

Пошаговый рецепт приготовления

Скумбрию разделайте на филе. Посыпьте специями для рыбы , перцем и солью, маринуем 15 минут. Овощи нарезать, картофель кольцами, лук четвертинками, морковь соломкой или лучше натереть на терке.

В форму выложите слоями лук, морковь, картофель посолите, сверху выложите филе скумбрии .

Далее кладем оставшиеся овощи , чуть присаливаем , сбрызгиваем растительным маслом , смазываем сметаной или майонезом . Накрываем фольгой .

Выпекать в духовке при 180 ' до готовности картофеля . Затем посыпьте сыром и запеките до румяной корочки.

Приятного аппетита !

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