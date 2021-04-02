Филе скумбрии с картошкой в духовке

Ингредиенты
- филе скумбрии - 500 г
- картошка - 4 штуки
- сметана (или майонез) - 2-3 ст.л.
- растительное масло - 1- 2 ст. л
- сыр - 150 г
- специи для рыбы - 1 ч.л.
- перец черный молотый
- соль
Пошаговый рецепт приготовления
Скумбрию разделайте на филе. Посыпьте специями для рыбы , перцем и солью, маринуем 15 минут. Овощи нарезать, картофель кольцами, лук четвертинками, морковь соломкой или лучше натереть на терке.
В форму выложите слоями лук, морковь, картофель посолите, сверху выложите филе скумбрии .
Далее кладем оставшиеся овощи , чуть присаливаем , сбрызгиваем растительным маслом , смазываем сметаной или майонезом . Накрываем фольгой .
Выпекать в духовке при 180 ' до готовности картофеля . Затем посыпьте сыром и запеките до румяной корочки.
Приятного аппетита !
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