Филе скумбрии с картошкой в духовке

Пошаговый рецепт приготовления

Скумбрию разделайте на филе. Посыпьте специями для рыбы , перцем и солью, маринуем 15 минут. Овощи нарезать, картофель кольцами, лук четвертинками, морковь соломкой или лучше натереть на терке.

В форму выложите слоями лук, морковь, картофель посолите, сверху выложите филе скумбрии .

Далее кладем оставшиеся овощи , чуть присаливаем , сбрызгиваем растительным маслом , смазываем сметаной или майонезом . Накрываем фольгой .

Выпекать в духовке при 180 ' до готовности картофеля . Затем посыпьте сыром и запеките до румяной корочки.

Приятного аппетита !