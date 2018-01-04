Описание процесса приготовления:

В кастрюлю вливаем молоко и сливки, доводим до кипения (но не кипятим). Затем снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.

Смешиваем молочную смесь с закваской, разливаем по горшочкам, накрываем крышкой, укутваем полотенцем или одеялом и оставляем минимум на 2 часа в тёплом месте.