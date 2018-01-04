Ингредиенты:
- молоко 6%-ной жирности - 4 л
- сливки 33%-ной жирности - ½ л
- закваска - 100 г
Описание процесса приготовления:
В кастрюлю вливаем молоко и сливки, доводим до кипения (но не кипятим). Затем снимаем с огня и остужаем до комнатной температуры.
Смешиваем молочную смесь с закваской, разливаем по горшочкам, накрываем крышкой, укутваем полотенцем или одеялом и оставляем минимум на 2 часа в тёплом месте.
Смешиваем молочную смесь с закваской, разливаем по горшочкам, накрываем крышкой, укутваем полотенцем или одеялом и оставляем минимум на 2 часа в тёплом месте.
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