Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Отварить куриную грудку.

Нарезать на маленькие кубики.

Салатный лук нарезать кольцами.

В емкость к луку добавить горячую воду, сахар и соль.

Оставить мариноваться на 10 мин.

Сыр натереть на мелкую терку.

В салатницу первым слое выложить 1/3 ягод винограда.

Сделать тонкую сетку из майонеза.

Равномерно размазать майонез по ягодам.

Следующим слоем выложить половину нарезанного куриного филе.

Поверх выложить половину маринованного лука.

Смазать тонким слоем майонеза.

Следующий слой формируем из сыра (1/2 натертого сыра).

Смазываем тонким слоем майонеза.

Повторяем слои - виноград, грудка, лук, сыр.

Каждый слой также смазать тонким слоем майонеза.

Последним слоем выложить ягоды винограда.

Слоеный Салат с курицей и виноградом готов!

Приятного аппетита!