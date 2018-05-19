Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

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Сныть

Описание продукта

Сныть растет везде: в городе, в лесу, на даче это — один из самых распространенных сорняков, который знаком всем, но мало кто его пробовал. А ведь сныть по полезности стоит в одном ряду с крапивой, причём, в отличие от нее, может употребляться в сыром виде — сныть не нужно ни варить, ни ошпаривать.

Для еды собирают самые молодые побеги, когда листик еще светло-зеленый, блестящий и нераскрывшийся — он хрусткий и пока без специфического привкуса.

У сныти много достоинств: в ней содержатся соли железа, бора, марганца, она поддерживает иммунитет, помогает при воспалениях, болезнях почек и печени, анемии и витаминозе, способствует заживлению ран.

Как готовить

Зелень сныти хороша для щей — ее кладут вместо капусты. Только варить сныть нужно совсем чуть-чуть — слишком нежна. Также с «сорняком» делают окрошку: квас или простокваша, сныть, зеленый лук, укроп, огурец — и немного горчицы для остроты.

Сныть тушат с картофелем: отдельно тушат траву, отдельно — картофель с луком, незадолго до готовности соединяют и добавляют немного томатного сока.

Сезон

Сезон молодой сныти — май. Именно в мае, когда петрушка, кинза и разные виды салатов в открытом грунте ещё только дают первые всходы, имеет смысл собирать эту весеннюю витаминную травку.

Как выбирать и хранить

Для еды хороша только молодая, едва взошедшая сныть, особенна та, у которой листики ещё светло-зеленые, блестящие и нераскрывшийся — они хрусткие и ещё без специфического привкуса. Сныть стоит собирать вдали от автомобильных дорог.

Сныть не стоит хранить; употреблять её нужно сразу после сбора.

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