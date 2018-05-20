Кукурузная каша с яблоком

Сытный и здоровый завтрак — залог хорошего настроения и бодрости на целый день. Идеальным блюдом для правильного начала дня с давних времен считается каша. С возрастом мы начинаем понимать, что хорошо для нашего организма, а что нет. Но, к сожалению, объяснить детям, почему на завтрак нужно есть кашу, если жареная картошка вкуснее, ой как непросто.

Чтобы облегчить вам задачу, мы с радостью поделимся волшебным рецептом полезнейшей кукурузной каши на молоке. Ключевой ингредиент этого блюда — сочное яблоко. Приготовьте такую вкуснятину своему малышу, восторгу не будет предела!

Ингредиенты Кукурузная крупа 1 стак. Молоко 2 стак. Вода 1 стак. Яблоко 1–2 шт. Ванильный сахар 12 г Соль 1 щеп. Сливочное масло по вкусу

Приготовление Вымойте и очистите от кожуры яблоки, удалите сердцевины с семенами и натрите фрукты на крупной терке. Хорошенько промойте крупу под проточной водой. Наполните кастрюлю водой, добавьте молоко и доведите смесь до кипения. Всыпьте в кастрюлю крупу, постоянно помешивая, варите кашу в течение 20 минут на среднем огне. Через 10 минут после начала приготовления всыпьте в кашу соль и ванильный сахар. За 2 минуты до готовности поместите в кастрюлю тертые яблоки, хорошенько всё перемешайте и снимите блюдо с огня. Оставьте кашу на 20–30 минут, чтобы дать ей возможность пропитаться яблочными нотками.

Поздравляем, самая вкусная кукурузная каша готова! Подавайте ее со сливочным маслом. Если хотите, можете украсить блюдо сочной клубникой или кусочками банана.