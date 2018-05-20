Кукурузная каша с яблоком

Сытный и здоровый завтрак — залог хорошего настроения и бодрости на целый день. Идеальным блюдом для правильного начала дня с давних времен считается каша. С возрастом мы начинаем понимать, что хорошо для нашего организма, а что нет. Но, к сожалению, объяснить детям, почему на завтрак нужно есть кашу, если жареная картошка вкуснее, ой как непросто.
Чтобы облегчить вам задачу, мы с радостью поделимся волшебным рецептом полезнейшей кукурузной каши на молоке. Ключевой ингредиент этого блюда — сочное яблоко. Приготовьте такую вкуснятину своему малышу, восторгу не будет предела!
Ингредиенты
- Кукурузная крупа 1 стак.
- Молоко 2 стак.
- Вода 1 стак.
- Яблоко 1–2 шт.
- Ванильный сахар 12 г
- Соль 1 щеп.
- Сливочное масло по вкусу
Приготовление
- Вымойте и очистите от кожуры яблоки, удалите сердцевины с семенами и натрите фрукты на крупной терке.
- Хорошенько промойте крупу под проточной водой. Наполните кастрюлю водой, добавьте молоко и доведите смесь до кипения.
- Всыпьте в кастрюлю крупу, постоянно помешивая, варите кашу в течение 20 минут на среднем огне.
- Через 10 минут после начала приготовления всыпьте в кашу соль и ванильный сахар.
- За 2 минуты до готовности поместите в кастрюлю тертые яблоки, хорошенько всё перемешайте и снимите блюдо с огня. Оставьте кашу на 20–30 минут, чтобы дать ей возможность пропитаться яблочными нотками.
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