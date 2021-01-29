Рецепт вкусного ужина с куриным филе

1. Куриное филе помыть, очистить от лишних пленок и жира.

Тонко нарезать вдоль (у меня получается 6 частей).

2. Немного отбить молотком для мяса.

3. Каждый кусочек посолить, поперчить и натереть любыми специями по вкусу.

У меня из специй паприка и орегано).

4. Сложить друг на друга кусочки и убрать в сторону.

5. Лук нарезать полукольцами (или мельче по желанию).

6. На кубики нарезать помидор.

7. Отварные яйца натереть на крупной терке.

8. Сыр также натереть на крупной терке.

9. Смешать лук, помидор, отварные яйца, выдавленный через пресс чеснок, майонез.

Немного посолить и поперчить.

10. Перемешать.

11. Противень застелить пергаментом и немного смазать растительным маслом.

Выложить куриное филе.

12. Сверху выложить начинку.

13. Посыпать сверху сыром.

Отправить выпекаться в разогретую духовку до 200 градусов на 15-20 минут.

14. Блюдо готово.

При подаче можно дополнительно посыпать зеленью.