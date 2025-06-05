Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 721 подписчик

Свежие комментарии

  • Светлана Баттерман
    СПАСИБО!!! Сколько же лет я искала рецепт такого печенья! какое только курабье и др не пробовала печь-было вкусно ,но...Печенье, которое ...
  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
  • eval15mailru
    Никогда не куплю. Все по-нерусски. вызывает подозрения и непонимание того, что там содержится. Если бы по-русски все ...Подарок, который ...

Вкусное рагу с овощами и фасолью

Фото к рецепту: Летнее овощное рагу с фасолью

Ингредиенты

  • 3-4 картофелины
  • 200 г свиной грудинки
  • 1 синяя луковица
  • 1 баклажан
  • 1 цукини
  • 200 г помидоров черри
  • 1-2 зубка чеснока
  • оливковое масло для жарки (можно заменить любым растительным)
  • 1 баночка фасоли вместе с жидкостью
  • соль
  • перец
  • пару веточек базилика

Рецепт приготовления

Овощи предварительно помыть, картофель, баклажаны, чеснок и лук очистить, цукини, если они молоденькие можно не чистить.

Подготовить продукты к обжарке, т.е. нарезать должным образом.

Картошку, баклажан, цукини порезать брусочками, лук - полукольцами, помидоры - половинками, свиную грудинку нарезать небольшими кусочками - пластинами, чеснок мелко порубить.

Все предварительно подготовленные продукты по отдельности обжаривать на хорошо разогретой сковороде до румяности не забывая слегка подсолить, но не доводить до полной готовности.

Сначала обжарить грудинку с луком, затем картофель. Поместить их в сотейник или большую сковороду, добавить немного воды (примерно 50 - 70 мл) и оставить тушиться под крышкой.

Потом обжарить баклажан и отправить его в сотейник, следом - цукини, и напоследок - помидоры с чесноком. В финале добавить фасоль из баночки вместе с жидкостью. Все аккуратно перемешать, дать потушиться 3-5 минут. Добавить свежий базилик, поперчить по вкусу, досолить если потребуется и можно подавать к столу.

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
фасоль
рагу
рецепты рагу
рецепты
приготовление
завтрак
ужин
Вкусно — и точка
еда
готовка
рецепты овощного рагу
пл. Побед
овощи
наверх