Вкусное рагу с овощами и фасолью

Овощи предварительно помыть, картофель, баклажаны, чеснок и лук очистить, цукини, если они молоденькие можно не чистить.

Подготовить продукты к обжарке, т.е. нарезать должным образом.

Картошку, баклажан, цукини порезать брусочками, лук - полукольцами, помидоры - половинками, свиную грудинку нарезать небольшими кусочками - пластинами, чеснок мелко порубить.

Все предварительно подготовленные продукты по отдельности обжаривать на хорошо разогретой сковороде до румяности не забывая слегка подсолить, но не доводить до полной готовности.

Сначала обжарить грудинку с луком, затем картофель. Поместить их в сотейник или большую сковороду, добавить немного воды (примерно 50 - 70 мл) и оставить тушиться под крышкой.

Потом обжарить баклажан и отправить его в сотейник, следом - цукини, и напоследок - помидоры с чесноком. В финале добавить фасоль из баночки вместе с жидкостью. Все аккуратно перемешать, дать потушиться 3-5 минут. Добавить свежий базилик, поперчить по вкусу, досолить если потребуется и можно подавать к столу.

Кушать подано!