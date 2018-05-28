Мини-пиццы в лоточке для льда

Принято считать, что больше – лучше. Особенно это утверждение становится справедливым тогда, когда речь заходит о пицце, которой, как известно, много не бывает.

Вряд ли найдется человек, который откажется от возможности побаловать себя пиццей, да еще и с любимым напитком. Однако то, что вы узнаете из этой статьи, покажет, что правдой может быть и полная противоположность этого утверждения.

Те мини-пиццы, которые мы сегодня сделаем, могут выглядеть не слишком импозантно, однако, как только они попадут вам в рот, можете не сомневаться, что впечатление будет незабываемым!

Ингредиенты

мука;

порезанная на кубики ветчина;

тесто для пиццы;

порезанные помидоры-черри;

несколько свежих листьев регана;

шарики из сыра моцарелла.

Приготовление

1. Возьмите лоток для льда и посыпьте на его дно немного муки. Разрежьте тесто пополам, раскатайте его в два листа и положите один из них на лоток.

2. Теперь аккуратно надавите на тесто, делая в нем углубления.

3. В каждую ямку положите шарик моцареллы, а затем на верхушку первого ряда шариков положите ветчину, на второй ряд – свежий базилик, а на третий – кусочки помидоров-черри.

4. Теперь покройте все это вторым листом теста, а затем пройдитесь скалкой по всему лотку, чтобы скрепить обе половинки вместе. Свисающее по краям лишнее тесто отрежьте ножом.

5. Поставьте лоток в морозилку на два часа. После этого можете вытащить тесто из формы на разделочную доску и разрезать ножом на отдельные кубики. Теперь отправляйте их на полчаса в конвекционную печь и выпекайте при температуре 180 градусов.

6. Когда вам потребуется небольшая закуска, эти кубики мини-пиццы станут для вас настоящим спасением. Неважно, собираетесь ли вы провести вечеринку в саду, отправляетесь в кино или намерены задобрить своего шефа – кубики пиццы придут вам на помощь.

Учтите, что их можно хранить в морозилке бесконечно долго. Кстати, кубики можно наполнять не только теми ингредиентами, которые мы вам предложили, но и любыми другими, просто не забывайте про моцареллу.