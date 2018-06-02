Ароматный и пикантный яблочно-сливовый соус, приготовленный по нашему рецепту дополнит множество разнообразных блюд.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- 500 г яблок
- 500 г слив
- 500 г сахара
- 1 палочка корицы
- 4 г корня имбиря
- 2 звездочки бадьяна
- 40 мл воды
Количество сахара для рецепта этого соуса ты можешь немного корректировать, в зависимости от вкуса фруктов.
Как приготовить яблочно-сливовый соус с имбирем
- Яблоки очисти от сердцевин, у слив удали косточки. Нарежь фрукты кусочками и выложи в кастрюлю. Добавь воду и готовь на среднем огне помешивая до сильной мягкости. Затем перетри через сито.
- Добавь в массу сахар и готовь соус еще 10 минут. Затем добавь корицу, очищенный имбирь и бадьян. Уваривай соус на медленном огне до желаемой густоты, в процессе попробуй и при необходимости добавь сахар. Из готового соуса удали корицу, имбирь и бадьян, дай остыть и перелей в банку.
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