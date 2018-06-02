Количество сахара для рецепта этого соуса ты можешь немного корректировать, в зависимости от вкуса фруктов.

Как приготовить яблочно-сливовый соус с имбирем

Яблоки очисти от сердцевин, у слив удали косточки. Нарежь фрукты кусочками и выложи в кастрюлю. Добавь воду и готовь на среднем огне помешивая до сильной мягкости. Затем перетри через сито. Добавь в массу сахар и готовь соус еще 10 минут. Затем добавь корицу, очищенный имбирь и бадьян. Уваривай соус на медленном огне до желаемой густоты, в процессе попробуй и при необходимости добавь сахар. Из готового соуса удали корицу, имбирь и бадьян, дай остыть и перелей в банку.

Благодаря своей насыщенности и пряному аромату этот вариант соуса можно подавать как с десертами, так и с мясом или птицей.