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Четыре вкуса

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Яблочно-сливовый соус с имбирем

сливовый соус

Ароматный и пикантный яблочно-сливовый соус, приготовленный по нашему рецепту дополнит множество разнообразных блюд.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г яблок
  • 500 г слив
  • 500 г сахара
  • 1 палочка корицы
  • 4 г корня имбиря
  • 2 звездочки бадьяна
  • 40 мл воды

Количество сахара для рецепта этого соуса ты можешь немного корректировать, в зависимости от вкуса фруктов.

Благодаря своей насыщенности и пряному аромату этот вариант соуса можно подавать как с десертами, так и с мясом или птицей.

Как приготовить яблочно-сливовый соус с имбирем

  1. Яблоки очисти от сердцевин, у слив удали косточки. Нарежь фрукты кусочками и выложи в кастрюлю. Добавь воду и готовь на среднем огне помешивая до сильной мягкости. Затем перетри через сито.
  2. Добавь в массу сахар и готовь соус еще 10 минут. Затем добавь корицу, очищенный имбирь и бадьян. Уваривай соус на медленном огне до желаемой густоты, в процессе попробуй и при необходимости добавь сахар. Из готового соуса удали корицу, имбирь и бадьян, дай остыть и перелей в банку.
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