Четыре вкуса

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Самый быстрый рецепт чебуреков: для истинных мясоедов!

Вафельные коржи — универсальный продукт для тех, кто вообще не располагает временем на готовку. Про вафельные коржи со сгущенкой знают все. Ну а как насчет мясной закуски? Есть отличная идея быстрого и сытного угощения для семьи и гостей — ленивые чебуреки из вафельных коржей.

Сочный мясной фарш в хрустящей корочке — беспроигрышное сочетание для блюда на скорую руку. А главное, что порция получается достаточно большой! С начинкой также можно экспериментировать: мясной фарш с луком, обжаренные грибы, брынза с зеленью…
ленивые чебуреки

Ленивые чебуреки

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • упаковка вафельных коржей
  • 500 г мясного фарша
  • 3 яйца
  • 1 головка репчатого лука
  • растительное масло для жарки
  • соль, смесь перцев
  • зелень

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Нарежь очень мелко лук, добавь его к фаршу. Приправь смесью перцев и посоли. Добавь в фарш 1 яйцо. Хорошенько всё смешай.
    ленивые чебуреки
  2. Распредели нужное количество фарша по коржу. Толщину начинки варьируй по своему желанию. Накрой другим коржом. Можешь добавить еще один слой начинки и накрыть следующим коржом. Разрежь коржи на 4–6 частей.
    ленивые чебуреки
  3. Взбей в миске 2 оставшихся яйца, чуть посоли. Обмакивай вафельные заготовки в кляр и обжаривай в сковороде с разогретым маслом с двух сторон до появления золотистой корочки.
    Время обжарки зависит от толщины чебуреков.
    ленивые чебуреки

Готовь сразу 2 порции, потому что первая будет съедена сразу! Это блюдо легко заменит полноценный ужин, гости на пороге — нет никаких проблем!

 

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