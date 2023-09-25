Четыре вкуса

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Готовим вкусный сок из моркови, тыквы и цитрусовых на зиму

Фото к рецепту: Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму

Ингредиенты

  • тыква очищенная - 1 кг
  • морковь очищенная - 0,5 кг
  • апельсины - 2 шт.
  • лимон - 1 шт.
  • сахар - 200-300 гр.
  • вода - 2,5 л

Пошаговые фото рецепта

Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 1
1. Подготовим банки и закаточные крышки для консервации. Банки тщательно моем и стерилизуем, крышки кипятим в воде в течение минуты. Тыкву очищаем и нарезаем кубиком. Морковь нарезаем тонкими кружками. Совет: если у вас блендер небольшой мощности, то лучше натереть морковь на крупной терке.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 2
2. Апельсины моем, разрезаем пополам и отжимаем сок. Корки апельсина не выбрасывать! Лимон моем, разрезаем пополам и отжимаем. Смешиваем апельсиновый и лимонный соки. Общий объем цитрусового сока у меня получился почти 400 мл.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 3
3. В кастрюлю с толстым дном закладываем нарезанные тыкву, морковь и шкурки апельсина (без лимона!), заливаем водой так, чтобы она лишь немного прикрывала содержимое. Ставим кастрюлю на огонь, даем закипеть и варим (томим) на медленном огне 45 минут до мягкости овощей.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 4
4. Через указанное время снимаем кастрюлю с огня. Достаем корки апельсина (не забудьте!), они после варки набухнут как губка, поэтому немного отжимаем их и сок возвращаем обратно в кастрюлю.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 5
5. Теперь тщательно измельчаем овощи до шелковистой однородной кремообразной консистенции с помощью погружного блендера. Затем вливаем в кастрюлю цитрусовый сок, добавляем сахар (пробуем!) и регулируем водой густоту сока по своему вкусу. Я варю этот сок уже несколько лет, на моей кастрюле есть деления объема жидкости, и я доливаю воду до отметки в 4 литра.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 6
6. Возвращаем кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим около 10 минут. Пенку я не снимаю, она сама пропадает при периодическом помешивании сока при варке.
Натуральный сок из тыквы, моркови и цитрусовых на зиму: шаг 7
7. Разливаем готовый сок по банкам (бутылкам), закрываем крышками и отправляем «под шубу» до полного остывания. Сок хорошо хранится при комнатной температуре.
Пить подано!
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