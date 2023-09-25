Готовим вкусный сок из моркови, тыквы и цитрусовых на зиму

1. Подготовим банки и закаточные крышки для консервации. Банки тщательно моем и стерилизуем, крышки кипятим в воде в течение минуты. Тыкву очищаем и нарезаем кубиком. Морковь нарезаем тонкими кружками. Совет: если у вас блендер небольшой мощности, то лучше натереть морковь на крупной терке.

2. Апельсины моем, разрезаем пополам и отжимаем сок. Корки апельсина не выбрасывать! Лимон моем, разрезаем пополам и отжимаем. Смешиваем апельсиновый и лимонный соки. Общий объем цитрусового сока у меня получился почти 400 мл.

3. В кастрюлю с толстым дном закладываем нарезанные тыкву, морковь и шкурки апельсина (без лимона!), заливаем водой так, чтобы она лишь немного прикрывала содержимое. Ставим кастрюлю на огонь, даем закипеть и варим (томим) на медленном огне 45 минут до мягкости овощей.

4. Через указанное время снимаем кастрюлю с огня. Достаем корки апельсина (не забудьте!), они после варки набухнут как губка, поэтому немного отжимаем их и сок возвращаем обратно в кастрюлю.

5. Теперь тщательно измельчаем овощи до шелковистой однородной кремообразной консистенции с помощью погружного блендера. Затем вливаем в кастрюлю цитрусовый сок, добавляем сахар (пробуем!) и регулируем водой густоту сока по своему вкусу. Я варю этот сок уже несколько лет, на моей кастрюле есть деления объема жидкости, и я доливаю воду до отметки в 4 литра.

6. Возвращаем кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим около 10 минут. Пенку я не снимаю, она сама пропадает при периодическом помешивании сока при варке.