Куриные тефтели с шалфеем

Куриные тефтели получаются вкусными и нежными с тонким и приятным ароматом шалфея
ИНГРЕДИЕНТЫ
|куриное филе
|600 г
|лук репчатый
|1 шт
|белый хлеб или батон
|100-150 г
|молоко или сливки
|150 мл
|шалфей свежий
|5 листиков (или 1/2 ч.л. сушеного)
|желтки
|2 шт (или 1 яйцо)
|паприка сухая молотая
|1/2 ч.л.
|свежемолотый перец
|соль
|растительное масло для жарки
|Для панировки:
|мука
|4-5 ст.л.
|паприка
|1/2 ч.л.
|соль
|щепотка
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общее время приготовления
1 ч
Активное время приготовления
20 минут
Сложность
ЛЕГКИЙ
Хлеб положить в миску, залить молоком и оставить на 15-20 минут.
Луковицу очистить и измельчить в мясорубке или блендере.
Шалфей ополоснуть и мелко порубить.
Куриное филе ополоснуть прохладной водой и нарезать крупными кубиками.
В мясорубке или блендере измельчить куриное филе (через мясорубку можно сразу пропустить и луковицу, и батон).
В миску к куриному фаршу добавить отжатый от молока батон, луковицу, яичные желтки, 1/2 ч.л. паприки, рубленый или сушеный шалфей, соль и перец.
Для панировки в миску насыпать муку, добавить парику, щепотку соли и перемешать.
Сформировать тефтели и обвалять каждую в мучной панировке с паприкой.
В сковороде разогреть растительное масло (можно смесь растительного со сливочным) и обжарить тефтели до румяности со всех сторон.
Можно долить чуть-чуть воды и пропарить тефтели под крышкой.
На гарнир можно падать овощной салат, рис, картофельное пюре, макароны и т.д.
Приятного вам аппетита!
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