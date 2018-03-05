Куриные тефтели с шалфеем

Куриные тефтели получаются вкусными и нежными с тонким и приятным ароматом шалфея

Подготовить ингредиенты.

Хлеб положить в миску, залить молоком и оставить на 15-20 минут.



Луковицу очистить и измельчить в мясорубке или блендере.

Шалфей ополоснуть и мелко порубить.

Куриное филе ополоснуть прохладной водой и нарезать крупными кубиками.

В мясорубке или блендере измельчить куриное филе (через мясорубку можно сразу пропустить и луковицу, и батон).



В миску к куриному фаршу добавить отжатый от молока батон, луковицу, яичные желтки, 1/2 ч.л. паприки, рубленый или сушеный шалфей, соль и перец.

Фарш хорошо перемешать и убрать на 30-60 минут в холодильник.

Для панировки в миску насыпать муку, добавить парику, щепотку соли и перемешать.



Сформировать тефтели и обвалять каждую в мучной панировке с паприкой. Сформировать тефтели и обвалять каждую в мучной панировке с паприкой.

В сковороде разогреть растительное масло (можно смесь растительного со сливочным) и обжарить тефтели до румяности со всех сторон.

Можно долить чуть-чуть воды и пропарить тефтели под крышкой.



На гарнир можно падать овощной салат, рис, картофельное пюре, макароны и т.д.