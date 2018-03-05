Четыре вкуса

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Куриные тефтели с шалфеем

Куриные тефтели с шалфеем

Куриные тефтели получаются вкусными и нежными с тонким и приятным ароматом шалфея Куриные тефтели с шалфеем

ИНГРЕДИЕНТЫ

куриное филе 600 г
лук репчатый 1 шт
белый хлеб или батон 100-150 г
молоко или сливки 150 мл
шалфей свежий 5 листиков (или 1/2 ч.л. сушеного)
желтки 2 шт (или 1 яйцо)
паприка сухая молотая 1/2 ч.л.
свежемолотый перец
соль
растительное масло для жарки
Для панировки:
мука 4-5 ст.л.
паприка 1/2 ч.л.
соль щепотка

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общее время приготовления

1 ч

Активное время приготовления

20 минут

Сложность

ЛЕГКИЙ

Подготовить ингредиенты.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 1

Хлеб положить в миску, залить молоком и оставить на 15-20 минут.

Луковицу очистить и измельчить в мясорубке или блендере.
Шалфей ополоснуть и мелко порубить.
Куриное филе ополоснуть прохладной водой и нарезать крупными кубиками.
В мясорубке или блендере измельчить куриное филе (через мясорубку можно сразу пропустить и луковицу, и батон).

В миску к куриному фаршу добавить отжатый от молока батон, луковицу, яичные желтки, 1/2 ч.л. паприки, рубленый или сушеный шалфей, соль и перец.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 2

Фарш хорошо перемешать и убрать на 30-60 минут в холодильник.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 3

Для панировки в миску насыпать муку, добавить парику, щепотку соли и перемешать.



Сформировать тефтели и обвалять каждую в мучной панировке с паприкой.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 4

В сковороде разогреть растительное масло (можно смесь растительного со сливочным) и обжарить тефтели до румяности со всех сторон.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 5

Можно долить чуть-чуть воды и пропарить тефтели под крышкой.

На гарнир можно падать овощной салат, рис, картофельное пюре, макароны и т.д.

Куриные тефтели с шалфеем фото к рецепту 6

Приятного вам аппетита! Куриные тефтели с шалфеем

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