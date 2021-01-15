Суп за 15-20 минут: лайфхаки и рецепты

Суп считается блюдом, приготовление которого требует времени. На самом деле приготовление супа — вкусного и полезного — может занять совсем немного. И дело не только в рецептах, но и в предварительной подготовке. Запаситесь нужными продуктами, сделайте заготовки, и вы потратите на суп максимум 15-20 минут.

Что для этого нужно?

Заморозьте суповую основу

Вам понадобится любая овощная смесь. Мы говорим не про готовые смеси (они тоже подойдут, но об этом позже), а про обжаренные лук, морковь, сельдерей и т.д. Состав суповой основы остается полностью на ваше усмотрение. Приготовив основу, заморозьте её частями в любых подходящих емкостях. Смесь «проживет» в морозилке несколько месяцев. Соберетесь делать суп? Просто достаньте порцию суповой основы и бросьте в кастрюлю.

Приготовьте мясо заранее

Простейший вариант — фарш. Подойдет любое мясо — индейка, говядина, курица, свинина, баранина. Прожарьте мясо на сковороде и приправьте солью и перцем. Хотите большей насыщенности вкуса? Добавьте в конце чуть-чуть томатной пасты. Дайте мясу остыть, а затем заморозьте небольшими порциями. Другой подход — сразу сделать фрикадельки. И тоже заморозить.

Если же вам хочется на перспективу иметь заготовки для супа из морепродуктов, держите под рукой (в морозилке) замороженные креветки. Планируете приготовить рыбный суп? Это легко! По дороге домой купите кусок трески, палтуса или лосося. Рыба готовится так быстро, что вам нужно будет лишь бросить её в кипящий суп без дополнительной подготовки.

Не забудьте про замороженные овощи

Замороженные овощи идеально подходят для быстрого приготовления супа, так как они уже очищены, нарезаны и готовы к употреблению. Это может быть капуста, шпинат, стручковая фасоль — в зависимости от ваших предпочтений. Еще есть картофель, который несложно заготовить самостоятельно. Очистите, нарежьте кубиками и положите в упаковке в морозилку.

Отдельный пункт — приправы: нарежьте зелень (петрушку, укроп), насыпьте в ячейки для льда, залейте водой и тоже поставьте в морозильник.

Консервированные овощи

Томаты, фасоль — все это лучше иметь в холодильнике (в виде консервов). Также не помешает и готовый куриный бульон.

Как готовить?

Смешайте в кастрюле суповую основу, замороженные овощи, мясо, добавьте готовый бульон, воду, доведите до кипения. Варите до готовности — много времени это не займет. Приятного аппетита!

Ниже — несколько рецептов сытных и простых супов.

Бульон с картофелем и луком

Ингредиенты

Куриный бульон — 1 л

Картофель, нарезанный кубиками — 400 г

Замороженные овощи (лук и морковь) — по 100 г

Масло сливочное — 1 ст. л.

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

В кастрюле растопить на среднем огне сливочное масло. Добавить овощи и варить несколько минут; Добавить картофель и бульон, варить, пока картошка не станет мягкой. Уменьшить огонь и варить еще 10 минут. Приправить солью и перцем по вкусу.

Суп с фрикадельками

Ингредиенты

Замороженные фрикадельки — 500-600 г

Замороженные обжаренные овощи: лук — 200 г, морковь — 150 г

Картофель (нарезанный кубиками) — 600 г

Замороженный укроп — 2 кубика

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Залить картофель водой и довести до кипения. Варить на слабом огне 10-15 минут; Выложить в кастрюлю фрикадельки и дождаться повторного кипения; Отправить в кастрюлю замороженные овощи. Накрыть крышкой и варить 30 минут; За пять минут до готовности добавить в суп кубики укропа.

Суп с плавленым сыром

Ингредиенты

Шампиньоны замороженные — 250 г

Фарш (куриный) — 250 г

Картофель замороженный — 600 г

Лук — 100 г

Плавленый сырок — 1 шт.

Замороженная зелень — 2 кубика

Соль и перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления