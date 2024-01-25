Готовим вкусный рубленый бифштекс

1. Мясо порубить (ножом или с помощью блендера)

2. Замороженное сало порубить и соединить с мясом

3. Добавить соль и черный перец – тщательно перемешать

4. «Отбить» мясное сырье (как на люля-кебаб)

5. Убрать мясное сырье в холодильник на 15-20 минут

6. Разогреть сковороду и добавить в нее растительное масло

7. Сформировать бифштексы:

• разделить мясное сырье на 4 части

• из каждой части сформировать круглые, плоские лепешки

8. Получившиеся заготовки обжарить на разогретой сковороде - по 1-2 минуты с каждой стороны

9. Обжаренные бифштексы переложить в жаропрочную форму, застеленную фольгой

10. На каждый бифштекс выложить кусочек сливочного масла и веточку розмарина

11. Накрыть форму с бифштексами вторым листом фольги

12. Запекать бифштексы 15 минут в разогретой до 180-200 градусов духовке

13. Готовые бифштексы достать из духовки и не открывать еще 5 минут – дать «отдохнуть»

14. Подавать сразу же, после «отдыха», с картофелем и жареным яйцом

Кушать подано!