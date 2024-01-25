Четыре вкуса
ЗавтракОбедПолдникУжинВыпечка и десертыСпеции и приправыИнтересноеДавайте попробуем
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Четыре вкуса

309 423 подписчика

Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
  • Елена Шамрина
    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Готовим вкусный рубленый бифштекс

Фото к рецепту: Рубленый бифштекс

Ингредиенты

  • говядина – 500 гр
  • сало – 100-120 гр
  • растительное масло – 2-3 ст.л.
  • сливочное масло (по желанию) – 30-40 гр
  • розмарин (по желанию) – 2-3 веточки
  • соль
  • черный перец

Рецепт приготовления

1. Мясо порубить (ножом или с помощью блендера)

2. Замороженное сало порубить и соединить с мясом

3. Добавить соль и черный перец – тщательно перемешать

4. «Отбить» мясное сырье (как на люля-кебаб)

5. Убрать мясное сырье в холодильник на 15-20 минут

6. Разогреть сковороду и добавить в нее растительное масло

7. Сформировать бифштексы:

• разделить мясное сырье на 4 части

• из каждой части сформировать круглые, плоские лепешки

8. Получившиеся заготовки обжарить на разогретой сковороде - по 1-2 минуты с каждой стороны

9. Обжаренные бифштексы переложить в жаропрочную форму, застеленную фольгой

10. На каждый бифштекс выложить кусочек сливочного масла и веточку розмарина

11. Накрыть форму с бифштексами вторым листом фольги

12. Запекать бифштексы 15 минут в разогретой до 180-200 градусов духовке

13. Готовые бифштексы достать из духовки и не открывать еще 5 минут – дать «отдохнуть»

14. Подавать сразу же, после «отдыха», с картофелем и жареным яйцом

Кушать подано!

Ссылка на первоисточник
мясообедприготовлениемясные блюдазавтракБЛЮДА ИЗ МЯСАрецепты из мясабифштексужинготовкаРецепты мясных блюдвкусноговядина

Картина дня

наверх