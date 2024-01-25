Готовим вкусный рубленый бифштекс

Ингредиенты
- говядина – 500 гр
- сало – 100-120 гр
- растительное масло – 2-3 ст.л.
- сливочное масло (по желанию) – 30-40 гр
- розмарин (по желанию) – 2-3 веточки
- соль
- черный перец
Рецепт приготовления
1. Мясо порубить (ножом или с помощью блендера)
2. Замороженное сало порубить и соединить с мясом
3. Добавить соль и черный перец – тщательно перемешать
4. «Отбить» мясное сырье (как на люля-кебаб)
5. Убрать мясное сырье в холодильник на 15-20 минут
6. Разогреть сковороду и добавить в нее растительное масло
7. Сформировать бифштексы:
• разделить мясное сырье на 4 части
• из каждой части сформировать круглые, плоские лепешки
8. Получившиеся заготовки обжарить на разогретой сковороде - по 1-2 минуты с каждой стороны
9. Обжаренные бифштексы переложить в жаропрочную форму, застеленную фольгой
10. На каждый бифштекс выложить кусочек сливочного масла и веточку розмарина
11. Накрыть форму с бифштексами вторым листом фольги
12. Запекать бифштексы 15 минут в разогретой до 180-200 градусов духовке
13. Готовые бифштексы достать из духовки и не открывать еще 5 минут – дать «отдохнуть»
14. Подавать сразу же, после «отдыха», с картофелем и жареным яйцом
Кушать подано!
Свежие комментарии